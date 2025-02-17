Вестник Кавказа

Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Ингушетии

Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Ингушетии
© Фото: пресс-служба главы Ингушетии
В Ингушетии скончался 100-летний Магомед Медаров. Он был последним из проживавших в республике ветеранов Великой Отечетсвенной войны.

В Ингушетии в возрасте 100 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, о смерти сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев.

О трагической новости заявили руководитель республики Махмуд Али-Калиматов, а также депутат Государственной Думы от региона Бекхан Барахоев.

В марте Медарову вручили медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2024 году в день своего 100-летия ветеран стал почетным гражданином Назрани.

Помимо этого, руководство Ингушетии в этому году благоустроило улицу, на которой жил Медаров. Он был последним из живущих в республике ветераном ВОВ.

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