Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Ингушетии

В Ингушетии скончался 100-летний Магомед Медаров. Он был последним из проживавших в республике ветеранов Великой Отечетсвенной войны.

В Ингушетии в возрасте 100 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, о смерти сообщил мэр Назрани Руслан Оздоев.

О трагической новости заявили руководитель республики Махмуд Али-Калиматов, а также депутат Государственной Думы от региона Бекхан Барахоев.

В марте Медарову вручили медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2024 году в день своего 100-летия ветеран стал почетным гражданином Назрани.

Помимо этого, руководство Ингушетии в этому году благоустроило улицу, на которой жил Медаров. Он был последним из живущих в республике ветераном ВОВ.