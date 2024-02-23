Умер старейший ветеран ВОВ из Карачаево-Черкесии

Мэр Черкесска подтвердил информацию о смерти самого возрастного ветерана из КЧР Афанасия Солнышкина. Он скончался в возрасте 105 лет.

В Карачаево-Черкесии ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны из республики. Об этом сказано в Telegram-канале мэра Черкесска Алексея Баскаева.

Причина смерти Афанасия Солнышкина пока неизвестна. Ему было 105 лет.

"Светлая память нашему земляку. Низкий поклон за бессмертный подвиг во имя Отечества, мирный труд на благо родной земли"

– Алексей Баскаев

Он также подчеркнул, что Афанасий Солнышкин был прекрасным семьянином и запомнится ему своей энергичностью, жизнелюбием и добротой.

"Представитель поколения победителей, прекрасный семьянин, удивительный человек. Не раз бывал у Афанасия Петровича в гостях, восхищался его жизнелюбием, добрым нравом, энергичностью, заслушивался его рассказами. Навсегда запомню его таким"

– мэр Черкесска

Он также пожелал близким ветерана сил и терпения пережить эту невосполнимую утрату.