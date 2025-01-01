Вестник Кавказа

Памятник защитникам Кавказа получит новое наполнение

Памятник защитникам Кавказа получит новое наполнение
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Власти Карачаево-Черкесии намерены к 80-й годовщине Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками расширить и переоснастить единственный в СКФО музей-памятник защитникам перевалов Кавказа.

Памятник защитникам перевалов Кавказа в Карачаево-Черкесии (КЧР), единственный на Северном Кавказе архитектурный ансамбль, сочетающий в себе мемориальный комплекс с музейной экспозицией, вскоре получит современное экспозиционно-выставочное, фондовое, климатическое и другое оборудование, сообщает пресс-служба главы КЧР.

"В этом году в музее-памятнике будет проведено обновление технического оснащения. Главная цель проекта - модернизация пространства музея и увеличение количества его посещений"

- пресс-служба главы КЧР Рашида Темрезова

Новые технологии и мультимедийные средства не только привлекут в музей новых посетителей благодаря лаконичной визуализации музейных экспонатов, но и помогут надежно защитить их, уверены в правительстве региона.

Субсидию на модернизацию и техническое оснащение музей-памятник получит из федерального бюджета за счет средств, выделенных по проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".

Напомним, музей-памятник находится на главной автомагистрали, соединяющей столицу республики Черкесск с курортным Домбаем, он напоминает железобетонный дот, рядом с ним находится братская могила, в которой захоронены останки советских воинов, погибших в районах Клухорского, Марухского, Санчарского и других перевалов, и чаша вечного огня. Экспозиция музея – это более 900 экспонатов, большая часть из которых подлинные. Они собраны поисковыми отрядами на местах боев за перевалы Кавказа.

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