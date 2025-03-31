Кавказский инвестиционный форум 2025 откроется фестивалем минеральной воды

В 2025 году Кавказский инвестиционный форум в Минводах откроется в том числе ярким фестивалем, посвященным минеральной воде.

\Гости церемонии открытия Кавказского инвестиционного форума в этом году смогут принять участие в фестивале "17 мгновений воды", рассказал мэр Ессентуков Владимир Крутников.

"Кавказский инвестиционный форум Ессентуки поприветствуют ярким и зрелищным фестивалем "17 мгновений воды""

– градоначальник

По словам Крутникова, мероприятие организуется совместно с Минтуризма Ставропольского края, которое действует также в Ессентуках. На нем приезжие со всей России смогут познакомиться поближе с минеральной водой, которой угощаются и лечатся жители разных уголков Земли. В программу входят интересное представление, дегустация и экскурс в историю города".

Мэр подчеркнул, что в целом на время форума и к двухсотлетнему юбилею города, который приходится на конец мая, запланировано множество мероприятий.

"Гостей ждут театрализованные представления, квесты, водные шоу, экскурсии, 3D-мэппинг, световая проекция "Фонтан истории", гала-концерт и открытие первой в России "Аллеи легендарных минеральных вод""

– Крутников

Кроме того, глава города анонсировал открытие новой яркой локации для туристов, которая будет запущена в конце следующего месяца в курортном парке, она будет состоять из девяти малых архитектурных форм размером в два метра.

На День города, уточнил мэр, состоится Фестиваль воздухоплавания.

О Кавказском инвестиционном форуме 2025

Напомним, что Кавказский инвестиционный форум стартует в выставочном центре "Минводыэкспо" 25 мая. Событие будет проходить по 27 мая включительно. Предполагается, что участники форума смогут проводить переговоры и подписывать контракты для развития инвестпроектов и государственно-частного партнерства.

КИФ-2025 организует Росконгресс при поддержке МЭР РФ.