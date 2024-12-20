Северная Осетия хочет заключить 20 соглашений на КИФ-2025

Правительство Северной Осетии озвучило свои планы на Кавказский инвестиционный форум-2025. Оно хочет заключить не менее 20 соглашений.

Северная Осетия планируется подписать около 20 соглашений на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в 2025 году, рассказали в пресс-службе правительства республики.

"Также на экспозиции Северной Осетии будут отражены результаты и цели по реализации пяти прорывных проектов, включенных в модель экономического развития до 2030 года. Определено необходимое финансирование"

- председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев

Напомним, что КИФ-2025 пройдет в Минеральных Водах в Ставропольском крае с 25 по 27 мая. Мероприятие проводится каждый год в соответствии с указом президента России в интересах устойчивого социально-экономического развития Северного Кавказа. Основной темой форума в текущем году станет "Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее".

По прогнозам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, участниками КИФ в Минводах станут свыше 6 тыс инвесторов и бизнесменов.