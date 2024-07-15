Вестник Кавказа

Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах

Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расположенные в Ставропольском крае Минеральные Воды в будущем году примут форум КИФ-2025. Такое решение принял оргкомитет события. В уходящем году оно проводилось в Грозном.

Местом проведения Кавказского инвестиционного форума в следующем году были выбраны Минводы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского кабмина по итогам первого заседания оргкомитета.

"По решению организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2025 в следующем году форум пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах на площадке МВЦ "МинводыЭкспо"

– заявление

Предыдущий КИФ состоялся в столице Чечни Грозном. На форуме выступили порядка 430 спикеров, а число гостей достигло 4 тыс, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Они прибыли на мероприятие из РФ, стран-участниц СНГ, а также стран "каспийской пятерки".

Новак также заявил, что надеется, что КИФ-2025 также окажется самым важным деловым мероприятием на Северном Кавказе. Вице-премьер сообщил и о поступательном росте привлекательности СКФО с точки зрения инвестиций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Курортный сбор принес Ставрополью более 640 млн рублей

Курортный сбор принес Ставрополью более 640 млн рублей

Незаконные полеты над Ставропольем обернулись для местных жителей штрафом

Незаконные полеты над Ставропольем обернулись для местных жителей штрафом

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Стихийные парковки самокатов будут караться штрафами на Ставрополье

Стихийные парковки самокатов будут караться штрафами на Ставрополье

Отключениями электроэнергии на Ставрополье занялась прокуратура

Отключениями электроэнергии на Ставрополье занялась прокуратура

Оригинальный памятник откроют на Лермонтовском терренкуре в Железноводске

Оригинальный памятник откроют на Лермонтовском терренкуре в Железноводске

Двух человек спасли из огня пожарные в Ставрополе

Двух человек спасли из огня пожарные в Ставрополе

Вымогательство привело сотрудников СМИ на Ставрополье к тюрьме

Вымогательство привело сотрудников СМИ на Ставрополье к тюрьме

Глава минэкономразвития Ставрополья подал в отставку

Глава минэкономразвития Ставрополья подал в отставку

Сильный ветер обесточил два населенных пункта на Ставрополье

Сильный ветер обесточил два населенных пункта на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы