Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах

Расположенные в Ставропольском крае Минеральные Воды в будущем году примут форум КИФ-2025. Такое решение принял оргкомитет события. В уходящем году оно проводилось в Грозном.

Местом проведения Кавказского инвестиционного форума в следующем году были выбраны Минводы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского кабмина по итогам первого заседания оргкомитета.

"По решению организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2025 в следующем году форум пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах на площадке МВЦ "МинводыЭкспо"

– заявление

Предыдущий КИФ состоялся в столице Чечни Грозном. На форуме выступили порядка 430 спикеров, а число гостей достигло 4 тыс, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Они прибыли на мероприятие из РФ, стран-участниц СНГ, а также стран "каспийской пятерки".

Новак также заявил, что надеется, что КИФ-2025 также окажется самым важным деловым мероприятием на Северном Кавказе. Вице-премьер сообщил и о поступательном росте привлекательности СКФО с точки зрения инвестиций.