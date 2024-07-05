В Грозном стартует Кавказский инвестиционный форум

В чеченской столице открывается Кавказский инвестиционный форум. В рамках форума состоятся десятки сессий по разным направлениям развития республик Северного Кавказа. Участниками формуема заявлены эксперты из 50 стран мира, а также лидеры регионов СКФО.

В Грозном в эти минуты открывает двери Кавказский инвестфорум. Планируется, что в рамках деловых сессий будет проведено в общей сложности более шести десятков встреч.

«Мы видим, что Кавказский инвестиционный форум, который пройдет с 15 по 17 июля в столице Чеченской Республике Грозном, сочетает в себе функции интеллектуального центра и эффективной бизнес-платформы, где проходят переговоры и подписываются контракты, способствующие росту инвестиций и реализации крупномасштабных инициатив»

– советник президента России, ответственного секретаря оргкомитета КИФ Антона Кобякова

Также планируется, что за три дня мероприятия участниками форума станут несколько тысяч гостей и мотни экспертов различных отраслей из пяти десяти стран мира.

Одним из наиболее значимых мероприятий в рамках форума станет заседание комиссии по вопросам развития регионов СКФО, участниками которой станут главы республик Северного Кавказа.