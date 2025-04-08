Валерий Гергиев привезет Пасхальный фестиваль в Северную Осетию

В Северную Осетию приедет на этой неделе Валерий Гергиев. Во Владикавказе 18 апреля пройдут выступления Пасхального фестиваля.
Маэстро Валерий Гергиев привезет Московский Пасхальный фестиваль в Северную Осетию, об этом поведал глава республики Сергей Меняйло.
Большой праздничный концерт пройдет 18 апреля в здании кинотеатра "Комсомолец", открытие нового зала - в 14:00, начало концертной программы - в 16:00.
"Также маэстро вместе с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров, Страдивари-ансамблем выступит на площадках филиала Мариинского театра в РСО-Алания: в 19:00 запланирован концерт в Концертном зале и в 21:30 – опера "Сельская честь"
– Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии отметил, что Гергиев находит возможность посетить малую родину несмотря на напряженный гастрольный график.