Вестник Кавказа

Валерий Гергиев привезет Пасхальный фестиваль в Северную Осетию

Валерий Гергиев привезет Пасхальный фестиваль в Северную Осетию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северную Осетию приедет на этой неделе Валерий Гергиев. Во Владикавказе 18 апреля пройдут выступления Пасхального фестиваля.

Маэстро Валерий Гергиев привезет Московский Пасхальный фестиваль в Северную Осетию, об этом поведал глава республики Сергей Меняйло.

Большой праздничный концерт пройдет 18 апреля в здании кинотеатра "Комсомолец", открытие нового зала - в 14:00, начало концертной программы - в 16:00.

"Также маэстро вместе с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров, Страдивари-ансамблем выступит на площадках филиала Мариинского театра в РСО-Алания: в 19:00 запланирован концерт в Концертном зале и в 21:30 – опера "Сельская честь"

– Сергей Меняйло

Глава Северной Осетии отметил, что Гергиев находит возможность посетить малую родину несмотря на напряженный гастрольный график.

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