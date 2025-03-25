Где отметить Пасху 2025?

Через неделю православные будут праздновать Великое Воскресение Христово. В 2025 году оно выпадает на 20 апреля. Праздник начинается в полночь с торжественной церковной службы и крестного хода. Днем принято собираться с семьей и друзьями за столом с яйцами и куличами. Расскажем, где еще можно отметить Пасху.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасха в Москве

С 2002 года главным российским фестивалем, посвященным светлому празднику Пасхи, стал Московский Пасхальный фестиваль. Это одно из крупнейших музыкальных событий года, традиционно собирающих сотни тысяч слушателей по всей стране. XXIV Московский Пасхальный фестиваль откроется 20 апреля в Большом театре симфоническим концертом под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 21 апреля по 9 мая Московский Пасхальный фестиваль, ставший с 2003 года всероссийским, охватит 25 городов от столицы до Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также Юга страны.

Программа фестиваля помимо симфонических концертов включает хоровую и звонильную части.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из программы симфонических концертов можно отметить две даты:

2 мая - Московский концертный зал «Зарядье» — Восьмая симфония Антона Брукнера

9 мая — Поклонная гора - Концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Вечером в большом зале Московской Консерватории большой Гала-концерт того же коллектива.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хоровая программа фестиваля включает участие 19 коллективов со всей страны, а также приглашенный коллектив из Китая — Академический хор «Восток» Уханьской Консерватории.

Выступления хоровых коллективов не ограничатся концертными площадками. Запланированы мероприятия в геронтологических центрах, центрах содействию семейному воспитанию, а также центрах реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Откроется хоровая программа фестиваля 21 апреля в Москве, в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя выступлением Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова и Государственной академической симфонической капеллы России.

География выступлений хоровых коллективов обширна — Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Коломна, Старица, Сергиев-Посад, Рязань, Тула, Муром, Вологда, Санкт-Петербург и другие города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 30 концертов предложит звонильная программа фестиваля. Колокольная музыка прозвучит в 35 храмах Москвы, Санкт-Петербурга, Звенигорода, Истры, Екатеринбурга, Самары в исполнении 45 профессиональных звонарей из России и Белоруссии.

Помимо главного пасхального мероприятия по всей России пройдут региональные фестивали, посвященные Пасхе-2025.

Пасха в Томске

Вместе с Томской епархией РПЦ пасхальный фестиваль проведет Северский музыкальный театр. В программе фестиваля:

Мюзикл «Женитьба Бальзаминова»

Оперетта Оффенбаха «Синьор Фаготто»

Мюзикл «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес».

Пасха в Туле

Под патронажем Тульской епархии РПЦ пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс «Пасха певчая», в котором примут участие хоровые коллективы и ансамбли академического направления, фольклорные коллективы учащихся ДМШ, а также храмовые хоровые коллективы. Концерт победителей состоится 17 мая 2025 года в РДК Киреевска.

Пасха в Екатеринбурге

С 20 по 23 апреля там пройдет I Уральский международный фестиваль хорового искусства «Пасха велия». Программа фестиваля включает в себя концерты, мастер-классы, конференции, творческие дебаты. Идея проекта фестиваля «Пасха Велия» принадлежит художественному руководителю и дирижеру хора Sinara Singers Андрею Старикову. В качестве гостей фестиваля выступят хормейстеры из городов России, Азербайджана и Белоруссии. Заключительный концерт объединит семь хоровых коллективов Екатеринбурга, сводный хор которых исполнит заглавное произведение фестиваля «О, Пасха велия».

Пасха в Суздале

При поддержке Владимирской епархии РПЦ 8 и 9 мая там пройдет хоровой фестиваль, посвященный празднику Святой Пасхи и 80-летию Победы. В программу войдут концерты хоровых коллективов с духовной программой в храмах Суздаля, а также духовный гала-концерт в Кафедральном Воскресенском соборе на Торгу.