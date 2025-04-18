Москва, Баку и Тегеран могут развивать транспортные коридоры - Пезешкиан

Масуд Пезешкиан заявил, что между Тегераном и Баку есть множество сфер для сотрудничества. Он отметил возможное сотрудничество Ирана, Азербайджана и России.

Иранский президент Масуд Пезешкиан перед визитом в Баку заявил, что у Ирана и Азербайджана есть множество областей для развития сотрудничества и укрепления связей.

Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами – это не просто отношения соседства. Пезешкиан добавил, что граждане двух стран также связаны родственными узами.

Помимо этого, президент Исламской Республики отметил, что между Азербайджаном и Ираном существуют исторические и культурные связи.

Он сообщил, что у двух стран сегодня есть возможность развивать сотрудничество в области обмена электроэнергией и газом, а также вкладывать совместные инвестиции в торговле и экономике.

Говоря о развитии транспортных коридоров, Пезешкиан добавил, что может сформироваться сотрудничество в сфере транспорта и перевозок с участием России, Азербайджана и Ирана.