Между Россией и Израилем удвоится число рейсов

К началу летнего сезона самолеты вдвое чаще будут летать из России в Израиль. Прямыми рейсами можно будет попасть как в Тель-Авив, так и в Эйлат.

Авиасообщение между городами РФ и Израиля станет интенсивнее с июня, об этом поведал глава департамента Минтуризма Израиля в Москве Владимир Шкляр.

В настоящее время расписание включает 18 прямых авиарейсов, с началом летом их станет 34. Самолеты свяжут Москву, Сочи и Санкт-Петербург с Тель-Авивом и Эйлатом.

Рейса между Москвой и Эйлатом не было в расписании с 2020 года, отметил Шкляр. Пять лет назад еженедельно выполняться до 20 авиарейсов на данном направлении.

Ранее стало известно, что на курорт Эйлат полетят самолеты перевозчика Red Wings.