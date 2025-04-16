Глава Минкультуры РФ пригласила израильских коллег на мероприятия к 80-летию Победы

Российский министр культуры Ольга Любимова встретилась с послом Израиля в РФ Симоной Гальперин. Глава Минкультуры на встрече озвучила приглашение израильским коллегам принять участие в мероприятиях к 80-летию Великой Победы.

Глава российского Минкультуры Ольга Любимова провела встречу с послом Израиля в России Симоной Гальперин. О мероприятии рассказала сама министр.

По ее словам, в ходе беседы она пригласила представителей Израиля стать участниками мероприятий, которые организуются к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта дата – напоминание о трагических страницах истории"

– Любимова

Она подчеркнула, что память о войне и том горе, которое она принесла, должна связывать людей и укреплять настрой на мирное будущее и стремление к миру между народами.

Министр также рассказала о российско-израильском взаимодействии в культуре, причем в разных ее сферах. По ее словам, одно из наиболее многообещающих направлений – это кино: снятые израильскими режиссерами киноленты вызывают заслуженный интерес в России. А в минувшем году в трех городах России – в Москве, Перми и Новосибирске – состоялся 21-й Фестиваль израильского кино.