Вестник Кавказа

Глава Минкультуры РФ пригласила израильских коллег на мероприятия к 80-летию Победы

Траурные свечи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский министр культуры Ольга Любимова встретилась с послом Израиля в РФ Симоной Гальперин. Глава Минкультуры на встрече озвучила приглашение израильским коллегам принять участие в мероприятиях к 80-летию Великой Победы.

Глава российского Минкультуры Ольга Любимова провела встречу с послом Израиля в России Симоной Гальперин. О мероприятии рассказала сама министр.

По ее словам, в ходе беседы она пригласила представителей Израиля стать участниками мероприятий, которые организуются к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта дата – напоминание о трагических страницах истории"

– Любимова

Она подчеркнула, что память о войне и том горе, которое она принесла, должна связывать людей и укреплять настрой на мирное будущее и стремление к миру между народами.

Министр также рассказала о российско-израильском взаимодействии в культуре, причем в разных ее сферах. По ее словам, одно из наиболее многообещающих направлений – это кино: снятые израильскими режиссерами киноленты вызывают заслуженный интерес в России. А в минувшем году в трех городах России – в Москве, Перми и Новосибирске – состоялся 21-й Фестиваль израильского кино.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нетаньяху собирается посетить Азербайджан

Нетаньяху собирается посетить Азербайджан

День Катастрофы в Израиле 2025: что такое Йом ха-Шоа?

День Катастрофы в Израиле 2025: что такое Йом ха-Шоа?

Израильская армия ликвидировала командира &quot;Хезболлы&quot; на юге Ливана

Израильская армия ликвидировала командира "Хезболлы" на юге Ливана

США через Турцию зондируют план Б по Ирану

США через Турцию зондируют план Б по Ирану

Россия готова работать над скорейшим освобождением заложников в Газе – МИД России

Россия готова работать над скорейшим освобождением заложников в Газе – МИД России

Израиль не будет бомбить Иран без санкции США?

Израиль не будет бомбить Иран без санкции США?

Армия Израиля продолжит контролировать юг Сирии

Армия Израиля продолжит контролировать юг Сирии

Израиль готов решить миром вопрос с Ираном

Израиль готов решить миром вопрос с Ираном

Благодатный огонь сошел накануне Пасхи

Благодатный огонь сошел накануне Пасхи

Уиткофф встретился с главой &quot;Моссада&quot; в Париже – СМИ

Уиткофф встретился с главой "Моссада" в Париже – СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы