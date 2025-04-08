День Катастрофы в Израиле 2025: что такое Йом ха-Шоа?

День Катастрофы и Героизма в Израиле – один из израильских праздников, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Расскажем, что такое Йом ха-Шоа, когда отмечается день Холокоста и когда звучит сирена в Израиле.

Сегодня Израиль начнет отмечать День Катастрофы и Героизма европейского еврейства (Йом ха-Шоа). Он посвящен памяти жертв нацистов во время Второй мировой войны.

День Катастрофы в Израиле: что это такое?

День Катастрофы и Героизма – это национальный день памяти Холокоста и траура в Израиле и за его пределами. Его установил Кнессет в 1951 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Время памятных мероприятий приходится на 27 нисана и приурочено к дате восстания евреев в Варшавском гетто в апреле 1943 года. Это шестой день после окончания праздника Песах и неделя перед Йом Ха-Зикарон и Днем Независимости. Близость этих дат – символ пути еврейского народа к возрождению государства.

Когда День Катастрофы в Израиле 2025?

В 2025 году День Катастрофы выпадает на 23 и 24 апреля. Мероприятия начинают проходить с вечера сегодняшнего дня, а завершаются завтра. На сутки прекратятся все развлекательные и спортивные события, а увеселительные заведения будут временно закрыты.

Как проходит День Катастрофы и Героизма в Израиле?

Мероприятия в честь "Йом ха-Шоа" традиционно начнутся в Иерусалиме с центральной государственной церемонии в музее Холокоста "Яд ва-Шем" в восемь вечера. Ее участниками станут президент Ицхак Герцог, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и жители страны, пережившие Холокост, а также их семьи. Во время церемонии будут зажжены шесть факелов в память о шести миллионах погибших евреев во время Второй мировой войны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этот же вечер пройдут еще два мероприятия – государственная церемония в институте "Массуа" в Тель-Ицхаке с участием командующего ВВС Томера Бара и специальное мероприятие в "Яд ва-Шем".

На следующий день по всей стране прозвучит траурная сирена, полностью останавливающая Израиль на две минуты молчания. После нее будут проведены еще несколько мероприятий, которые почтут память жертв Холокоста, включая зачитывание имен погибших во время Катастрофы в здании Кнессета, зажжение свечей и возложение венков в "Яд ва-Шем".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специальные церемонии пройдут не только в Израиле, но и на территории Польши: в Кракове состоится зажжение памятных свечей и прозвучат истории переживших Холокост, а также пройдет Марш Живых, в котором примут участие тысячи человек. Они пройдут вдоль железнодорожных путей, соединяющих лагеря смерти Освенцим и Биркенау.

День Катастрофы в Израиле: когда звучит сирена?

Отдельное внимание стоит уделить "сирене памяти". Она прозвучит 24 апреля в 10:00 и напомнит каждому израильтянину о днях Катастрофы. Молчание продлится две минуты. На это время весь Израиль замирает: останавливается движение транспорта и люди встают, склонив голову в память о погибших. Те, кто едут на машине или общественном транспорте, останавливаются, выходят на улицу и так чтут память жертв трагедии. Во время "памятной сирены" останавливаются даже поезда.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что подобная сирена звучит в Израиле и в День памяти павших воинов (Йом ха-Зикарон).