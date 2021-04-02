Песах 2025: какого числа, что за праздник, история, седер и маца, традиции и суть

Приближается Песах – один из самых значимых еврейских праздников. Расскажем о датах Песаха в 2025 году, выходных, сути и традициях, Седере и маце, что нужно и что нельзя делать, что едят на Песах.

Песах – один из самых важных еврейских праздников. Он посвящен такому ключевому событию в жизни еврейского народа, как освобождение от рабства и исход из Египта, поэтому считается праздником весны и свободы. А главный его символ – пресный хлеб маца, благодаря которому еврейский народ выжил в пустыне.

Какого числа Песах в 2025 году?

Песах празднуется на протяжении нескольких дней.

Дата начала Песаха – начало 15-го дня весеннего месяца нисан. Нисан – первый месяц библейского и седьмой месяц гражданского года по еврейскому лунному календарю. В григорианском календаре ему соответствуют март-апрель.

В 2025 году 15 нисана выпадает на 13 апреля, но, так как в еврейском календаре день начинается с захода солнца, то и Песах будет праздноваться с вечера 12 апреля.

Какого числа заканчивается Песах? В Израиле Песах отмечают на протяжении семи дней. В других странах еврейские диаспоры празднуют его на протяжении восьми дней.

Соответственно, в 2025 году Песах в Израиле заканчивается вечером 19 апреля, в других странах – вечером 20 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выходные на Песах

Работать строго запрещается в первый и последний день Песаха – эти дни выходные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дни между ними называют "праздничными буднями". Это означает, что работать в них можно, но с определенными ограничениями.

Суть праздника Песах

Что это за праздник – Песах? В эти дни евреи вспоминают великое событие своей истории – освобождение из длившегося несколько сотен лет египетского рабства – и возносят Богу благодарность за это.

Таким образом, Песах – праздник весны и свободы, причем не только свободы от внешних обстоятельств – речь идет и о внутреннем освобождении, которое проявляется в стремлении человека бороться за свободу и справедливость.

Еще один из смыслов Песаха – связь времен: вспоминая сейчас, в настоящем, одно из величайших событий своей истории, евреи одновременно направляют мостик и в будущее, вспоминая о грядущем мессианском Избавлении.

Песах также отражает важность семьи, причем не только как объединения нескольких человек в рамках "ячейки общества", но и как семьи в более широком смысле – всего народа Израиля.

Песах и Пасха

Чем отличаются еврейский Песах и христианская Пасха? На самом деле, различий между этими праздниками больше, чем сходств.

Песах отмечается в память об освобождении евреев от египетского рабства. Пасха – праздник Воскресения Ииуса Христа и искупления всех грехов.

Дата Песаха определяется по лунному календарю, дата Пасхи – по лунно-солнечному.

Песах длится 7 или 8 дней, Пасха – всего один.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако определенная связь между праздниками все же есть. Согласно Новому Завету, распятие произошло в ту неделю, когда евреи отмечали Песах. Более того, Тайная Вечеря на самом деле была пасхальной трапезой.

Родственны и названия праздников. Слово "Пасха" заимствовано русским языком из древнегреческого, а в древнегреческом оно происходит от того же слова "Песах". На иврите это слово значит "прошел, миновал" (как миновала еврейских детей смерть первенцев).

История Песаха

Египетское рабство для евреев длилось несколько сотен. Чтобы они смогли освободиться – совершить исход из Египта – Бог послал им Моисея, который попытался вывести их в землю Ханаан (земля обетованная). Но египетский фараон не хотел отпускать еврейский народ на свободу.

Тогда Бог послал на египтян различные наказания, в том числе наказание кровью, когда вся вода в Египте превратилась в кровь, наказание жабами, когда вся земля египетская покрылась этими существами, наказание песьими мухами, и многие другие, от которых страдали только египтяне, но которые обходили стороной евреев. Десятая и последняя казнь египетская – смерть всех первенцев, которая не коснулась евреев, намазавших дверные проемы кровью жертвенных ягнят. После смерти своего первенца фараон наконец согласился отпустить евреев.

Однако на седьмой день фараон передумал и отправил войско в погоню. Евреям во главе с Моисеем грозила смерть, но воды Красного моря расступились перед ними и пропустили их, сомкнувшись затем над головами египетских воинов и утопив их.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Традиции Песаха

Как же празднуют Песах? Подготовка к празднику занимает длительное время (она может начинаться за 30 дней) и заключается в тщательной приборке дома. Самое главное при этом – не допустить, чтобы в жилище оставалась хотя бы частичка продуктов и в целом вещей, которых так или иначе коснулся процесс брожения или заквашивания, они называются хамец.

Одна из самых известных традиций Песаха – это традиционная семейная трапеза, которая называется Седер. Она проводится вечером первого дня Песаха, на нее приглашают также одиноких и нуждающихся. Участники трапезы вспоминают и практически воссоздают историю исхода из Египта.

© Фото: Wikimedia Commons, Edsel Little, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Седер проходит по строго установленному распорядку, которому следуют все, даже маленькие дети. Праздничный ужин состоит из 15 этапов. Во время него все, в том числе женщины и дети, должны выполнить по четыре обязанности.

Главный элемент Седера – чтение Агады, книги, в которой содержится история освобождения евреев и молитвы по этому случаю. Во время трапезы также в определенном порядке съедают специальные блюда и выпивают четыре бокала вина, произнося при этом специальные молитвы. Угощаются участники праздничного ужина и просто праздничными блюдами. В завершение Седера читаются стихи во славу Всевышнего, причем до тех пор, пока все участники Седера не засыпают.

Какие блюда едят на Песах?

Еда на Песах носит глубокий символический характер.

Во-первых, обязательно готовится маца.

Во-вторых, на праздничный стол ставится специальное блюдо для Седера (кеара), на котором размещаются маца и еще шесть продуктов.

© Фото: Московская еврейская община

Зроа – зажаренный на огне кусок мяса с костью внутри, который символизирует жертвенного ягненка. Его едят не во время Седера, а позже, во время дневной трапезы.

Бейца – сваренное вкрутую или печеное яйцо, которое, как и зроа, символизирует праздничное жертвоприношение в Храме. Его съедают во время Седера.

Марор – горькая зелень (листья или стебли, но не корни, салата-латука, цикория или другого горького овоща). Напоминает участникам трапезы о горечи рабства.

Харосет – масса из протертых яблок или фиников с миндалем, грецкими орехами, корицей и имбирем. Сначала его делают густым, а затем смешивают с вином. Харосет внешне напоминает глину, которую евреи использовали для строительства в рабстве у египтян. Во время Седера в харосет обмакивают марор.

Карпас – любой негорький овощ (обычно берут картофель) либо огородная зелень. Ее перед тем, как съесть, погружают в заранее заготовленную соленую воду, символизирующую слезы еврейского народа.

Хазерет – еще один горький овощ, зачастую хрен. Им приправляют бутерброды с мацой и марором.

Маца на Песах

Маца – это главное блюдо на Песах. Именно мацу взяли с собой во время исхода из Египта евреи, не успев приготовить хлеб на закваске, и именно эти пресные лепешки помогли им выжить в пустыне. Поэтому маца, с одной стороны, служит символом страданий еврейского народа, а с другой – является "хлебом свободы".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя есть на Песах?

Во время Песаха, безусловно, запрещено к употреблению квасное, или хамец, о котором уже говорилось выше.

Хамец получается в результате заквашивания муки из пшеницы, ржи, овса, ячменя и полбы, а заквашивание может начинаться тогда, когда на муку попала вода.

Продукты, изготовленные промышленным способом, могут содержать хамец, даже если это не указано на упаковке, например, мука может добавляться в кофе. Поэтому в Израиле и других странах специально к Песаху выпускают продукты, на которых написано "кошерно для Песаха".

Почему на хамец во время Песаха налагается такой строгий запрет? С одной стороны, он связан напрямую с историей праздника и прославлением мацы, с другой – закваска символизирует лень и гордыню.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Песахом

Как поздравить с праздником Песах на иврите? Можно использовать универсальное поздравление, которое звучит как

Хаг СамЭах!

Это означает "Счастливого праздника!"

Есть и специальные поздравления с Песахом:

пЕсах самЭах! – Счастливого Песаха!

хАг пЭсах кашЕр ве-самЭах! – Счастливого и кошерного Песаха!

хАг авИв самЭах! – С праздником весны!

брахОт хамОт ле-пЭсах! – Теплые поздравления с Песахом!