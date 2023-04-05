Путин поздравил евреев с Песахом

Иудейский мир готовится отмечать один из самых почитаемых праздников - Песах. Верующих с праздником поздравил президент России,

Глава российского государства обратился к российским евреям с поздравлением по случаю празднования Песаха. Сначала президент обратил внимание, что традиции празднования Песаха уходят корнями в глубокую древность.

«Этот древний, особо почитаемый последователями иудаизма праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа – избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости»

– Владимир Путин

Далее он отметил, что община традиционно делает все для укрепления диалога между различными культурами и нациями, вносит вклад в благотворительность.

В заключение Путин пожелал верующим успехов в начинаниях и всего наилучшего.