Масуд Пезешкиан прилетит в Баку еще раз

Визит президента Ирана Пезешкиана в Баку пришлось сократить из-за ситуации в Бендер-Аббасе. В ближайшее время он еще раз посетит Азербайджан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан должен сократить визит в Баку из-за взрыва в городе Бендер-Аббас, сообщил заместитель руководителя политического отдела администрации иранского лидера Мехди Санаи.

С его слов, визит пройдет в сжатом формате и займет один день из-за необходимости личного контроля Пезешкиана за ситуацией в Бендер-Аббасе. Президент Ирана проведет встречи, подпишет ряд документов, примет участие в бизнес-форуме, встретится с иранцами, проживающими в Азербайджане, а также переговорит с предпринимателями и главами приграничных регионов.

Сам Масуд Пезешкиан на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что в ближайшее время еще раз посетит Баку.

"В ближайшем будущем я снова стану гостем моего брата. Здесь я не чувствую себя чужим. Сейчас, из-за взрыва, произошедшего в Иране, я не могу задержаться надолго"

- Масуд Пезешкиан

Он добавил, что Иран никому не позволит разрушить отношения с Азербайджаном или создать между странами разногласия.

Как прошел первый визит Пезешкиана в Баку?

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел итоги первого официального визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

"Заявления сегодня звучали позитивные, в соответствии с форматом официального визита: иранская сторона говорил то, что хотел бы слышать Баку, а азербайджанская сторона – то, что хотел бы слышать Тегеран. Однако главное – действия. Если мы посмотрим на подписанные документы, то увидим, что там в основном меморандумы, которые заявляют только о намерениях сторон, а конкретных новых соглашений и договоренностей нет", - прежде всего сказал он.

"Все еще остается на повестке дня вопрос о наказании террориста, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Сегодня судебные инстанции Ирана выступили с заявлениями о том, что все готово к тому, чтобы реализовать наказание, на чем принципиально настаивает Баку. Баку ожидает, что это будет наконец сделано", - продолжил Фархад Мамедов.

"По проектам, которые важны для Азербайджана – это международный транспортный коридор "Север-Юг" и дороги в Нахчыван – думается, в ближайшей перспективе мы должны увидеть практические результата. Что касается политического диалога на высшем уровне, то он определенно восстановлен. Это первый визит нового президента Ирана в Азербайджан, и будем надеяться, что не последний. Азербайджан ответил на призыв официальных структур Ирана восстанавливать каналы связи и продолжать сотрудничество", - отметил эксперт "Валдая".

Политолог назвал два фактора, которые способствуют конструктивности подходов современного Ирана к отношениям с Азербайджаном. "Во-первых, это вынужденная конструктивность на фоне провалов, которые есть у Ирана на Ближнем Востоке – нужно компенсировать укреплением связей в других регионах. Наряду с этим в Иране идет политическая борьба, что переходит и на внешнюю политику. Мы видим, что радикальные группы после провалов на Ближнем Востоке теряют свои позиции внутри Ирана, что дает возможности для укрепления политики более конструктивных сил. К ним можно отнести и президента Ирана Масуда Пезешкиана, с которым Азербайджан наладил прямой контакт", - заключил Фархад Мамедов.