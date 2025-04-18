Ильхам Алиев проводит переговоры с Масудом Пезешкианом в Баку

Президенты Азербайджана и Ирана проводят переговоры в Баку. Масуд Пезешкиан прибыл сегодня с официальным визитом.

Сегодня в Баку проходит встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуда Пезешкиана.

Иранский президент прибыл в азербайджанскую столицу самолетом, после встречи высокого гостя в аэропорту состоялась церемония официальной встречи.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь президента ИРИ был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана. Прозвучали государственные гимны двух стран. Почетные караул под звуки военного марша прошел перед президентами Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом.

В рамках официальной встречи были сделаны фото. После церемонии лидеры двух стран начали встречу в узком составе.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

На встрече с Ильхамом Алиевым Масуд Пезешкиан в первую очередь заявил, что очень рад быть в Азербайджанской Республике. Он выразил надежду, что личные переговоры на высшем уровне и запланированные к подписанию двусторонние документы позволят вывести ирано-азербайджанские отношения на новый уровень.

Также Масуд Пезешкиан подчеркнул, что с точки зрения Ирана Карабахский экономический район безусловно является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики.

Перспективы связей Баку и Тегерана

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Азербайджан в отношениях с Ираном стремится к налаживанию здоровых взаимовыгодных связей.

"Азербайджан ищет лишь добрососедских отношений с Ираном без всяких эксцессов и непредвиденных проблем. Баку осознает, что у этого подхода есть ограничения из-за специфики государственного устройства ИРИ, где действуют две отдельных структуры исполнительной власти – секулярная и клерикальная. Есть понимание, что, когда Азербайджан заключает соглашения с секулярной властью Ирана, он может столкнуться с проблемами, которые исходят от клерикальной власти", - прежде всего сказал он.

"В любом случае, в последнее время мы видим все более основанное на конструктивности отношение Ирана к Азербайджану. Одна из причин может быть связана с тем, что Иран чувствует серьезную угрозу возможного начала военных действий США и Израиля против него. Поэтому, возможно, он старается укреплять отношения со своими соседями, в первую очередь с Азербайджаном", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"Надо сказать, что в целом, с самого восстановления независимости Азербайджанской Республики на ирано-азербайджанские отношения всегда в первую очередь влияло то, как Иран воспринимает Азербайджан. Если Иран позитивно относился к Азербайджану, Азербайджан отвечал тем же, если негативно – Баку давал пропорциональный ответ. При этом ни разу не бывало, чтобы Иран давлением или силой чего-то добивался от Азербайджана. Осознание такой бесперспективности давления на Баку могло стать еще одним фактором нормализации подхода Тегерана к контактам с азербайджанской стороной", - продолжил политолог.

"Азербайджан по-прежнему внимательно отслеживает действия и риторику иранских властей. У нас были вопросы по атаке на дипломатическое представительство АР в Тегеране. Регулярно со стороны ряда высокопоставленных лиц Ирана звучат неприемлемые антиазербайджанские заявления, случаются и недружественные шаги. Но на данный момент все это разрешается, в том числе идет разговор о том, что виновный в атаке на посольство скоро будет наказан согласно иранскому законодательству", - сообщил Ровшан Ибрагимов.