Вестник Кавказа

Масуд Пезешкиан прибыл в Баку

Масуд Пезешкиан
© Фото: IRNA
Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Сегодня у президента Ирана пройдут переговоры с Ильхамом Алиевым.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Самолет с ним на борту приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Отмечается, что в воздушной гавани в честь приезда высокого гостя были установлены государственные флаги двух государств, а также был выстроен почетный караул.

Стоит добавить, что президента Исламской Республики в аэропорту встретили первый заместитель азербайджанского премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

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