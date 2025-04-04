Масуд Пезешкиан прибыл в Баку

Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Сегодня у президента Ирана пройдут переговоры с Ильхамом Алиевым.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Самолет с ним на борту приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Отмечается, что в воздушной гавани в честь приезда высокого гостя были установлены государственные флаги двух государств, а также был выстроен почетный караул.

Стоит добавить, что президента Исламской Республики в аэропорту встретили первый заместитель азербайджанского премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.