Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым в максимально сжатые сроки повысить сейсмостойкость зданий в Стамбуле, в котором недавно произошло серьезное землетрясение – магнитудой 6,2.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение как можно скорее провести работы по упрочению сейсмостойкости зданий в Стамбуле, соответствующее заявление глава государства сделал на заседании кабинета министров, в ходе которого обсуждалась подготовка города к сильным землетрясениям.

"Наш долг – как можно скорее подготовить город к землетрясению, пока стихия не постучалась в наши двери"

– Эрдоган

Глава государства подчеркнул, что для реализации этой цели все участники процесса должны объединить свои усилия и реализовать меры сообща.

Он напомнил, что недавнее землетрясение в Стамбуле, магнитуда которого достигла 6,2, к счастью, не привело к жертвам. В то же время, обратил внимание Эрдоган, возникли вопросы к подготовке города с 16-миллионным населением к новым подземным толчкам.

Президент уточнил, что при землетрясении легко травмированы были 236 человек, причем основной причиной стала паника. Кроме того, подземные толчки привели к небольшим повреждениям 1 903 домов.

Турецкий лидер призвал избегать политических споров при подготовке к природным катаклизмам, в первую очередь к землетрясениям.