Вестник Кавказа

Землетрясение в Стамбуле повредило тысячу зданий

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 1 тыс зданий получили различные повреждения после мощного землетрясения в Стамбуле. Оценка ущерба продолжается.

Свыше тысячи зданий получили различные повреждения после землетрясение в Стамбуле, произошедшего 23 апреля, рассказал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тысяч не повреждены"

- Мурат Курум

Сейчас специалисты проводят оценку ущерба. Чаще всего сообщения о повреждениях поступали из районов с большим населением на западе города – Бахчелиэвлер и Эсенлер.

Напомним, что 23 апреля в Мраморном море у берегов Стамбула произошло землетрясение. Магнитуда самых сильных подземных толчков достигла 6,2. В результате происшествия пострадало свыше 230 человек.

После этого сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков. В частности, в пятницу произошли десятки толчков с магнитудой 4,3.

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