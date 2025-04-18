Землетрясение в Стамбуле повредило тысячу зданий

Свыше тысячи зданий получили различные повреждения после землетрясение в Стамбуле, произошедшего 23 апреля, рассказал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тысяч не повреждены"
- Мурат Курум
Сейчас специалисты проводят оценку ущерба. Чаще всего сообщения о повреждениях поступали из районов с большим населением на западе города – Бахчелиэвлер и Эсенлер.
Напомним, что 23 апреля в Мраморном море у берегов Стамбула произошло землетрясение. Магнитуда самых сильных подземных толчков достигла 6,2. В результате происшествия пострадало свыше 230 человек.
После этого сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков. В частности, в пятницу произошли десятки толчков с магнитудой 4,3.