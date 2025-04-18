Вестник Кавказа

Когда ждать мощное землетрясение в Стамбуле?

Вид на Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле произойдет мощное землетрясение, но нельзя точно сказать, когда именно это случится, поделился сейсмолог. Риск разрушительного землетрясения высок.

Мощное землетрясение безусловно случится в Стамбул, но нельзя предсказать, когда именно это случится, сообщил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

"Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок"

– профессор

Если в Стамбуле случится землетрясение магнитудой 7,5, то в городе могут обрушиться по меньшей мере 90 тыс зданий, подсчитал в мэрии Стамбула.

Регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, отметил Эйидоган, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Полиция в Стамбуле проводит новые задержания

Полиция в Стамбуле проводит новые задержания

Землетрясения в Стамбуле: как часто бывают, насколько опасны и чем чреваты?

Землетрясения в Стамбуле: как часто бывают, насколько опасны и чем чреваты?

Очередное землетрясение произошло в Турции сегодня

Очередное землетрясение произошло в Турции сегодня

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Число афтершоков после землетрясения уменьшилось в Турции

Число афтершоков после землетрясения уменьшилось в Турции

Число афтершоков в Стамбуле приближается к 270

Число афтершоков в Стамбуле приближается к 270

Землетрясение в Стамбуле отпугнуло туристов

Землетрясение в Стамбуле отпугнуло туристов

Жителей Стамбула предупредили о новых афтершоках

Жителей Стамбула предупредили о новых афтершоках

Землетрясение в Стамбуле: число раненых почти достигло 240

Землетрясение в Стамбуле: число раненых почти достигло 240

Сколько афтершоков зафиксировано в Стамбуле после землетрясения?

Сколько афтершоков зафиксировано в Стамбуле после землетрясения?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы