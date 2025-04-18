Когда ждать мощное землетрясение в Стамбуле?

В Стамбуле произойдет мощное землетрясение, но нельзя точно сказать, когда именно это случится, поделился сейсмолог. Риск разрушительного землетрясения высок.

Мощное землетрясение безусловно случится в Стамбул, но нельзя предсказать, когда именно это случится, сообщил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

"Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок"

– профессор

Если в Стамбуле случится землетрясение магнитудой 7,5, то в городе могут обрушиться по меньшей мере 90 тыс зданий, подсчитал в мэрии Стамбула.

Регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, отметил Эйидоган, передает РИА Новости.