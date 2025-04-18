Землетрясения в Стамбуле: как часто бывают, насколько опасны и чем чреваты?

23 апреля Стамбул содрогнулся от землетрясения магнитудой в 6,2 балла, которое длилось около 20 секунд. К счастью, обошлось без жертв, однако более 150 человек всё же пострадали, в основном из-за прыжков с большой высоты. Насколько сейчас безопасно в самом большом городе Турции, как часто в нем бывают землетрясения и чем они чреваты?

Землетрясение в Стамбуле 2025

Землетрясение, случившееся в Стамбуле 23 апреля, было самым мощным в Турции с февраля 2023 года. В отличие от катастрофы в Газиантепе и Кахраманмараше, на этот раз никто не погиб и все здания уцелели. Тем не менее некоторые жители города побоялись оставаться на ночь в своих домах и ночевали в парках, на открытой местности.

Землетрясение магнитудой в 6,2 балла произошло в районе Силиври, расположенном на берегу Мраморного моря. Почувствовавшие толчки жители Стамбула, который находится в 80 километрах от Силиври, запаниковали и поспешили покинуть высотные здания. Многие прыгали с большой высоты, и в результате более 150 человек получили травмы. После главного землетрясения последовали десятки повторных толчков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,9 балла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли сейчас в Стамбуле?

Поскольку землетрясение в Стамбуле не привело к жертвам и разрушениям и не спровоцировало цунами, город продолжает функционировать. Все службы, в том числе аэропорты, работают в обычном режиме, никаких проблем с транспортной коммуникацией нет. Толчки спустя два дня после крупного землетрясения в районе Стамбула продолжаются, правда, их магнитуда не превышает 3,7 баллов.

Как часто происходят землетрясения в Турции?

Ежегодно в Турции происходит около 300 землетрясений, магнитудой от четырёх и выше баллов. Такие землетрясения в основном ощущаются рядом с эпицентром, а разрушений зданий и инфраструктуры не происходит. Толчки меньшей магнитуды фиксируются тысячами, а иногда - десятками тысяч. Больше всего землетрясений от 4 и выше баллов за последние 10 лет в Турции произошло в 2023 году - почти 880, и в 2025 году - более 400 к концу апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Турции часто происходят землетрясения?

Подземные толчки в Турции не редкость, поскольку страна находится на пересечении четырёх основных тектонических плит: Анатолийской, Африканской, Аравийской и Евразийской. Кроме того, через территорию страны проходят два крупных разлома: Северо-Анатолийский и Восточно-Анатолийский. Первый всего в 20 километрах от Стамбула, он стал причиной разрушительного землетрясения 1999 года. Магнитуда Измитского землетрясения составила 7,6 балла, толчки ощущались на расстоянии более 400 километров от эпицентра. Это землетрясение спровоцировало цунами в Мраморном море, а количество жертв превысило 17 тысяч человек.

Самое крупное землетрясение в Турции

Самое крупное землетрясение в Турции за последние почти сто лет произошло 6 февраля 2023 года в провинции Газиантеп на границе с Сирией. Его магнитуда составила 7,8 баллов. В тот же день произошло второе землетрясение магнитудой в 7,6 баллов в провинции Кахраманмараш. В результате землетрясений погибли более 50 тысяч человек в Турции и Сирии. Как минимум 160 тысяч зданий были разрушены. Ущерб от турецких землетрясений 2023 года составил более $ 100 млрд.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Когда будет следующее землетрясение в Стамбуле?

Эксперты-сейсмологи давно прогнозируют, что на Северо-Анатолийском разломе, в том числе и в районе Стамбула, в ближайшее время может произойти крупное землетрясение. Его точную дату предсказать невозможно, а землетрясение, которое случилось 23 апреля, не снижает вероятность будущих мощных толчков. Всё дело в том, что недавнее землетрясение произошло на небольшом участке разлома Кумбургаз, а энергия, скопившаяся вдоль Северно-Анатолийского разлома по-прежнему не высвобождена. Вероятность землетрясения магнитудой в 7-8 на самом большом разломе в Турции сохраняется, поэтому эксперты призывают власти городов и муниципалитетов, в том числе Стамбула, предпринимать меры по снижению масштаба его последствий.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Чем чревато крупное землетрясение в Стамбуле?

За последние две тысячи лет в Стамбуле произошло более 30 крупных землетрясений. Сегодня две трети зданий города, где проживают по официальным данным более 16 млн человек, считаются подверженными риску разрушения в случае крупного землетрясения. Многие жители города опасаются за свои дома, построенные до землетрясения 1999 года, после которого были разработаны нормы сейсмоустойчивости при строительстве сооружений. По словам бывшего мэра Стамбула, Экрема Имамоглу, в городе как минимум 200 тысяч многоэтажных домов, которые нуждаются в укреплении или реновации. В них проживают три миллиона человек.

Потенциальное землетрясение и цунами в Стамбуле могут привести к катастрофическим последствиям с точки зрения человеческих жертв, а также ущерба для экономики, как города, так и страны в целом, учитывая, что значительная часть турецкого экспорта, а также туристического сектора обеспечивается Стамбулом.