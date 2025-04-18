Вестник Кавказа

Очередное землетрясение произошло в Турции сегодня

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турция вновь столкнулась с землетрясением. В этот раз оно произошло в 17 км от района Бююкчекмедже провинции Стамбул. Его магнитуда – 4,3.

У берегов Турции зафиксировали еще одну сейсмоактивность сегодня вечером, рассказало Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) МВД страны.

Уточняется, что подземные толчки случились в Мраморном море в 20:33 по местному времени (совпадает с мск). Их магнитуда составила 4,3.

Эпицентр землетрясения находился в 17 км от района Бююкчекмедже провинции Стамбул, а его очаг залегал на глубине 7 км.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что 23 апреля в Стамбуле произошло мощное землетрясение: в турецком мегаполисе были зафиксированы несколько ощутимых подземных толчков. Магнитуда самого сильного достигла 6,2

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