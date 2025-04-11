Зависимость Европы от российского газа сохраняется

Еврокомиссар подтвердил наличие зависимости стран ЕС от газа из России. Также имеется зависимость Европы от американского СПГ.

Страны Европы остаются зависимыми от российского газа, об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен в беседе с порталом Table.Media.

"Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа"

– еврокомиссар

По его словам, готовится дорожная карта, которая позволит ЕС постепенно уйти от закупки "голубого топлива" из РФ.

Также Йёргенсен заметил, что Европе нужно признать зависимость от СПГ из США. При этом импорт может увеличиться.