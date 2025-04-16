Вестник Кавказа

Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль

Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский Газпром готов обсуждать возможный перезапуск поставок газа в Европу с теми, кто станет новым владельцем газотранспортной сети, заявил Дмитрий Песков. По его словам, эту тему не стоит политизировать.

Если система газопроводов, по которой газ идет из России в Европу, перейдет в собственность США, то Газпром может рассмотреть возможность старта поставок европейским потребителям, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью Point он пояснил, что в случае, если новый владелец будет готов к заключению контракта с Газпромом, то никаких препятствий со своей стороны РФ не видит. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос имеет исключительно коммерческую суть, и Москва никогда не вмешивала в него политику.

"Газпром наверняка будет это обсуждать"

– Песков

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Россия готова к переговорам по газу. Москва также осведомлена о том, что ряд европейских стран стремятся закупать российский газ.

Стоит отметить: ранее СМИ сообщали, что проект сделки по украинским редкоземельным металлам с США включает в том числе контроль над газовой сетью между РФ и Европой.

Напомним, что на сегодня российский газ идет в Европу только по газопроводу "Турецкий поток". Кроме того, Европа закупает у России СПГ.

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