Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль

Если система газопроводов, по которой газ идет из России в Европу, перейдет в собственность США, то Газпром может рассмотреть возможность старта поставок европейским потребителям, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью Point он пояснил, что в случае, если новый владелец будет готов к заключению контракта с Газпромом, то никаких препятствий со своей стороны РФ не видит. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос имеет исключительно коммерческую суть, и Москва никогда не вмешивала в него политику.
"Газпром наверняка будет это обсуждать"
– Песков
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Россия готова к переговорам по газу. Москва также осведомлена о том, что ряд европейских стран стремятся закупать российский газ.
Стоит отметить: ранее СМИ сообщали, что проект сделки по украинским редкоземельным металлам с США включает в том числе контроль над газовой сетью между РФ и Европой.
Напомним, что на сегодня российский газ идет в Европу только по газопроводу "Турецкий поток". Кроме того, Европа закупает у России СПГ.