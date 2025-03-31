Вестник Кавказа

Российский газ в КНР будет поставляться через Казахстан

Российский газ в КНР будет поставляться через Казахстан
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Для России наиболее выгодно поставлять газ в Китай через Казахстан, этот маршрут оптимален и для России, и для Казахстана, и не потребует колоссальных вложений, заявили в Минэнерго Казахстана.

В министерстве энергетики Казахстана прокомментировали заявление посла КНР в России Чжана Ханьхуэя о том, что транзитные поставки российского газа в КНР через Казахстан нереальны, поскольку по территории страны проходит лишь один уже переполненный газопровод.

Дипломат предположил, что  для транспортировки российского газа по этому маршруту пришлось бы строить новый газопровод, однако в Минэнерго Казахстана заявили, что транзит российского газа в Китай - это отдельный проект, передает Sputnik Казахстан.

"Проект транзита предусматривает прохождение по территории Казахстана газопровода мощностью 35 млрд кубометров, который идет через восточный регион и Среднюю Азию в КНР. Далее он вливается в китайскую систему трубопровода"

- Минэнерго Казахстана

Такой транзит подразумевает строительство третьей и четвертой очереди трубопровода "Сарыарка", который соединит Акмолинскую область и восток страны, но это будет менее затратно, чем строительство абсолютно нового газопровода. Кроме того, это выгодно и Казахстану как стране-транзитеру, отметил глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов.

Казахстан уже работает в этом направлении, и российские коллеги заверили, что работа в этом направлении будет продолжена, добавил министр.

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