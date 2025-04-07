Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Замглавы МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Пекина станут еще крепче на фоне торговых войн, которые устроил президент США Дональд Трамп. К тому же, страны могут установить новый рекорд в товарообороте.

В условиях торговых войн Россия и Китай могут поставить рекорд товарооборота и сделать свои отношения еще крепче, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Таким образом, он выразил поддержку позиции спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Бориса Титова. Она заключается в том, что тарифная политика президента США Дональда Трампа сблизит РФ и КНР.

Андрей Руденко также затронул тему будущего развития отношения Москвы и Пекина в разговоре с изданием ТАСС.

"Сотрудничество развивается в различных сферах, областях, поэтому здесь сложно выделять какую-то отдельную область взаимодействия. Но, тем не менее, я уверен, что перспективы у нас очень хорошие и мы преодолеем очередную рекордную планку в своем торговом обороте"

- Андрей Руденко

Ранее президент России Владимир Путин на видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что товарооборот двух стран вырос на 7%, до $220-245 млрд, по итогам 11 месяцев 2024 года, и подчеркнул, что Пекин – основной торговый партнер Москвы.

Статистика Главного таможенного управления КНР говорит о том, что объем китайско-российской торговли в 2024 году увеличился на 1,9% в сравнении с показателями предыдущего года и поставил рекорд в $244 млрд.