Вестник Кавказа

Трамп открыт для сделки с Китаем – Белый дом

Трамп открыт для сделки с Китаем – Белый дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп открыт для сделки с Китаем по импортным пошлинам и настроен крайне оптимистично.

Президент США Дональд Трамп открыт для сделки с Китаем, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, комментируя резкое повышение Вашингтоном импортных пошлин против Пекина.

"Президент очень ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем"

- Кэролайн Ливитт

С ее слов, Дональд Трамп настроен крайне оптимистично в отношении договоренностей двух стран по торговле, однако, если Китай продолжит принимать ответные меры, то это кончится для него плохо.

При этом официальный представитель Белого дома подчеркнула, что ставка таможенной пошлины в отношении КНР "остается там же, где была вчера - на уровне 145%". Левитт добавила, что Трамп намерен еще больше повысить тарифы, если другие страны пойдут на ответные меры.

Напомним, что сегодня Китай объявил о повышении тарифов на американскую импортную продукцию до 125%.

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