Трамп открыт для сделки с Китаем – Белый дом

Президент США Дональд Трамп открыт для сделки с Китаем, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, комментируя резкое повышение Вашингтоном импортных пошлин против Пекина.
"Президент очень ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем"
- Кэролайн Ливитт
С ее слов, Дональд Трамп настроен крайне оптимистично в отношении договоренностей двух стран по торговле, однако, если Китай продолжит принимать ответные меры, то это кончится для него плохо.
При этом официальный представитель Белого дома подчеркнула, что ставка таможенной пошлины в отношении КНР "остается там же, где была вчера - на уровне 145%". Левитт добавила, что Трамп намерен еще больше повысить тарифы, если другие страны пойдут на ответные меры.
Напомним, что сегодня Китай объявил о повышении тарифов на американскую импортную продукцию до 125%.