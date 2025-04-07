Вестник Кавказа

Китай официально ответил США: 125%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С завтрашнего дня американские товары будут ввозиться в КНР с импортной пошлиной в 125%, так власти Поднебесной ответили на демарш президента США Дональдв Трампа, поднявшего импортные пошлины для Китая.

Тарифные войны между США и Китаем набирают силу: уже завтра, в субботу, 12 апреля. китайские тарифы на американскую импортную продукцию повысятся до 125%, сообщили в Комитете по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Ранее о том, что Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%, со ссылкой на Минфин страны написали китайские СМИ, мера последовала за повышением США так называемых "взаимных тарифов" на китайский импорт до 125%, передает китайское информационное агентство Синьхуа.

"Учитывая вероятность того, что при текущем уровне тарифов китайский рынок уже не в состоянии принять американский импорт, если США продолжат повышать пошлины на китайскую продукцию, Китай их проигнорирует"

- Комитет по таможенным пошлинам

США могут поднимать таможенные пошлины до бесконечности, но это не будет иметь экономического смысла и в конечном итоге войдет в историю мировой экономики как анекдот, пояснили в комитете.

Напомним, ранее сегодня на переговорах с испанским премьером Педро Санчесом председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что никто никогда не выходил победителем из тарифной войны, и призвал Евросоюз совместно защищать тенденцию к экономической глобализации и справедливость на международном уровне. 70 лет Китай развивался с опорой только на свои силы, полагаясь лишь на настойчивость и стремление усердно работать, и никогда не рассчитывал на чью-то милость, добавил китайский лидер.

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