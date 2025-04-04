Вестник Кавказа

Победителей в тарифной войне не будет – Си Цзиньпин

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
В торговых войнах невозможно одержать победу, заявил глава Китая Си Цзиньпин. Он призвал Евросоюз совместно защищать тенденцию к экономической глобализации и справедливость на международном уровне.

Никто никогда не выходил победителем из тарифной войны, напомнил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ситуацию с объявленной США торговой войной он прокомментировал на переговорах с испанским премьером Педро Санчесом.

"В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя"

– Си Цзиньпин

Глава Китая напомнил, что на протяжении 70 лет Китай развивался с опорой только на свои силы, полагаясь лишь на настойчивость и стремление усердно работать. При этом, по словам Си Цзиньпина, КНР никогда не рассчитывала на чью-то милость, а также не опасалась ничьего давления.

Китайский лидер также напомнил, в чем должна заключаться совместная задача Китая и Евросоюза на данный момент. Он отметил, что Пекин и Брюссель должны реализовать свои обязательства перед международным сообществом, которые заключаются в защите экономической глобализации и международной торговой среды.

Соответственно, подчеркнул Си Цзиньпин, Китай и Евросоюз обязаны противоборствовать запугиванию в том числе и для того, что защищать международную справедливость и порядок.

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