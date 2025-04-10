Центробанк вплотную приблизился к выпуску цифрового рубля

Антон Силуанов сообщил о планах российских властей внедрить цифровой рубль в следующем году. Он подчеркнул, что на данный момент ЦБ РФ почти готов к выпуску этой формы денежных средств.

Центробанк России почти готов к выпуску цифровых рублей. Об этом рассказал глава Минфина страны Антон Силуанов.

В ходе своего выступления на лекции в рамках просветительского марафона общества "Знание. Первые", который приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, он подчеркнул, что цифровой рубль – это третья форма валюты.

"Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей"

– Антон Силуанов

Он подчеркнул, что в прошлом и нынешнем году было выполнено несколько транзакций по перечислению цифровых рублей.

Глава ведомства указал на то, что масштабное внедрение цифрового рубля запланировано на 2026 год. Он также заверил, что цифровой рубль будет надежен на 100%.

Напомним, цифровой рубль – форма российской нацвалюты, которую планируется выпускать в дополнение к наличным и безналичным денежным средствам. ЦБ РФ приступил к пилотированию технологии цифрового рубля летом 2023 года.