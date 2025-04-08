Вестник Кавказа

ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ключевая ставка в России снова осталась неизменной. С конца октября ставка Центробанка остается на уровне 21% – рекордно высоком уровне.

Сегодня в Центробанке было принято решение сохранить текущий уровень ключевой ставки.

"Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых"

– заявление ЦБ РФ

Таким образом, ставка держится на одном уровне с конца октября 2024 года - уже полгода. Четыре заседания подряд совета директоров регулятора сохраняет ставку в 21%.

Регулятор сохраняет возможность повышения ставки в дальнейшем для приближения инфляции в стране к целевому уровню.

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