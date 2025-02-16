Вестник Кавказа

Российские лекарства перестанут быть дефицитом в Узбекистане

Российские лекарства перестанут быть дефицитом в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Узбекистан сегодня на выставке "Иннопром" в Ташкенте согласились признавать взаимные коды маркировки, что существенно упростит поставки лекарств в аптечные сети двух стран.

 апреля, в ходе Промышленной недели на выставке "Иннопром", открывшейся в столице Узбекистана Ташкенте, правительства двух стран подписали регламент, подразумевающий взаимное признание кодов маркировки лекарственных средств.

"Этот шаг – продолжение соглашения, которое Россия и Узбекистан подписали в Ташкенте 9 сентября прошлого года. Документ предусматривает обмен данными между российской системой маркировки "Честный знак" и узбекской системой Asl Belgisi. Это значительно упростит поставки медикаментов между нашими странами"

- член совета директоров российского ЦРПТ Александр Демьянов

Финальной частью документа четко определены порядок и сроки обмена данными, а также состав передаваемых сведений – это обеспечит полную реализацию механизма взаимного признания кодов, передает Podrobno.uz.

Документ заработает уже 1 мая 2025 года, что позволит не только упростить логистику и поставки лекарственных средств, но и укрепит доверие к фармацевтическому рынку обеих стран, уверены фармацевты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
700 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран показал достижения мирного атома

Иран показал достижения мирного атома

Министры здравоохранения стран ОТГ собрались в Астане

Министры здравоохранения стран ОТГ собрались в Астане

В Узбекистане заработал единый номер экстренного вызова

В Узбекистане заработал единый номер экстренного вызова

Деньги коррупционеров помогут построить новые медучреждения в Казахстане

Деньги коррупционеров помогут построить новые медучреждения в Казахстане

В Турции на полгода ввели карантин в ряде деревень

В Турции на полгода ввели карантин в ряде деревень

Лекарство от рака в Казахстане будет зарегистрировано в этом году

Лекарство от рака в Казахстане будет зарегистрировано в этом году

Узбекистанца вернули на родину после перенесенного в Мекке инсульта

Узбекистанца вернули на родину после перенесенного в Мекке инсульта

Медицинская помощь в Узбекистане останется бесплатной

Медицинская помощь в Узбекистане останется бесплатной

В Казахстане в разы выросла заболеваемость коклюшем и корью

В Казахстане в разы выросла заболеваемость коклюшем и корью

Иран сделал новый шаг в ядерной программе

Иран сделал новый шаг в ядерной программе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы