Российские лекарства перестанут быть дефицитом в Узбекистане

Россия и Узбекистан сегодня на выставке "Иннопром" в Ташкенте согласились признавать взаимные коды маркировки, что существенно упростит поставки лекарств в аптечные сети двух стран.

апреля, в ходе Промышленной недели на выставке "Иннопром", открывшейся в столице Узбекистана Ташкенте, правительства двух стран подписали регламент, подразумевающий взаимное признание кодов маркировки лекарственных средств.

"Этот шаг – продолжение соглашения, которое Россия и Узбекистан подписали в Ташкенте 9 сентября прошлого года. Документ предусматривает обмен данными между российской системой маркировки "Честный знак" и узбекской системой Asl Belgisi. Это значительно упростит поставки медикаментов между нашими странами"

- член совета директоров российского ЦРПТ Александр Демьянов

Финальной частью документа четко определены порядок и сроки обмена данными, а также состав передаваемых сведений – это обеспечит полную реализацию механизма взаимного признания кодов, передает Podrobno.uz.

Документ заработает уже 1 мая 2025 года, что позволит не только упростить логистику и поставки лекарственных средств, но и укрепит доверие к фармацевтическому рынку обеих стран, уверены фармацевты.