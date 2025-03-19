В Ташкенте открылась международная выставка "Иннопром: Центральная Азия"

Сегодня в столице Узбекистана стартовала трехдневная международная выставка "Иннопром: Центральная Азия", в которой принимают участие предприятия Краснодарского края.

В столице Узбекистана Ташкенте сегодня начала работу трехдневная международная выставка "Иннопром: Центральная Азия", свою продукцию на которой покажут и десять предприятий из Краснодарского края – это изделия радиоэлектронной промышленности, энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, металлургии и других отраслей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Кубанские промышленники будут представлять технологические разработки и продукцию, которую наш регион производит на экспорт. Участников ждет насыщенная программа, желаю краевой команде плодотворной работы, успешных переговоров и укрепления позиций на международном рынке"

- глава Кубани Вениамин Кондратьев

Возглавляет делегацию вице-губернатор Александр Руппель, на выставке оборудован стенд Краснодарского края, на котором представлены технологии и готовые изделия и крупных, и малых предприятий региона, передает "АиФ-Юг".

Участников выставки ждет большая деловая программа, в рамках которой пройдет более 15 мероприятий. Главным из них станет пленарная сессия "Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий", сообщили организаторы.