Вестник Кавказа

Кубанских лекарств в России будет больше

Кубанских лекарств в России будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарские фармацевтические компании только в январе текущего 2025 года нарастили производство фармацевтической и медицинской продукции на 40%, а отгрузили ее в аптеки страны в 1,5 раза больше.

Кубанские фармацевтические компании смогли в течение года почти в полтора раза нарастить объем производства своей продукции: в январе 2025 года ее количество выросло по сравнению аналогичным периодом минувшего года почти на 40%, а в торговые сети страны ее отправили в 1,5 раза больше, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На рост показателей существенно повлияла деятельность предприятия из Крымского района, расширившего мощности. Здесь выпускают лекарства, в том числе начали производство препаратов-дженериков в разных формах - твердые, жидкие, мягкие и спреи"

- администрация Краснодарского края

Диапазон медицинской продукции, выпускаемой в крае, поражает: это и различные инфузионные растворы - аскорбиновой кислоты, глюкозы, кальция глюконата, калия, кальция и натрия хлорида, и йодосодержащие препараты, и фиточаи, и различные биоактивные добавки, а также материалы для медицинских целей - от бинтов до хирургических перчаток, передает "АиФ-Юг".

На сегодняшний день в регионе препараты и материалы для медицины выпускают свыше 10 предприятий, однако вскоре их станет еще больше - Краснодарский край готовится к запуску производства новой продукции для медицины, это два завода по выпуску материалов для реанимации и комплектующих протезов в Северском районе края, и завод сшивающих аппаратов, анестезиологических и респираторных медизделий, препаратов для службы крови в Краснодаре.

В Крымском районе края тоже строят фармацевтическое предприятие, которое будет выпускать лекарства из натурального растительного сырья, добавили в пресс-службе.

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