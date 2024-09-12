Вестник Кавказа

Больше медпродукции будут выпускать на Кубани

Чемодан скорой помощи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани построили два завода по выпуску медпродукции. Здесь будут производиться комплектующие для протезов и санитарно-гигиенических средств.

В последние годы в России наблюдается рост востребованности интереса к отечественной медицинской продукции. Особенно это касается материалов, необходимых для протезирования и реабилитации пациентов. Краснодарский край стал одной из ключевых территорий для таких инициатив. Вместе с уже существующими производствами, в регионе появились два новых завода, которые займутся выпуском комплектующих для протезов и санитарно-гигиенических средств. Запуск первой продукции запланирован на 2025 год, а это открывает новые перспективы для рынка, а также рабочие места для местных жителей.

«В крае работают более 10 предприятий, где выпускают лекарства, радиофармпрепараты, перевязочные материалы, материалы для хирургии. К ним в скором времени добавятся два импортозамещающих производства в станицы Смоленской Северского района»

– губернатор региона Вениамин Кондратьев

Особое внимание к медицинской сфере в Краснодарском крае обусловлено несколькими факторами.

  • Во-первых, наличие готовой инфраструктуры — здесь уже работают несколько компаний, которые занимаются производством медицинских товаров и оборудования.
  • Во-вторых, государственная поддержка предпринимателей в этой области делает инвестиции более привлекательными. На фоне глобальных тенденций, связанных с развитием здравоохранения, создание новых заводов отвечает на потребности как рынка, так и населения.

Кроме того, с каждым годом возрастает спрос на медицинскую продукцию. Очередные недостатки в поставках в условиях пандемии и экономических кризисов подтвердили необходимость локализации производства. Новые заводы в Краснодарском крае смогут уменьшить зависимость от зарубежных поставок и создать устойчивую экосистему для медицинской отрасли.

 

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