Больше медпродукции будут выпускать на Кубани

На Кубани построили два завода по выпуску медпродукции. Здесь будут производиться комплектующие для протезов и санитарно-гигиенических средств.

В последние годы в России наблюдается рост востребованности интереса к отечественной медицинской продукции. Особенно это касается материалов, необходимых для протезирования и реабилитации пациентов. Краснодарский край стал одной из ключевых территорий для таких инициатив. Вместе с уже существующими производствами, в регионе появились два новых завода, которые займутся выпуском комплектующих для протезов и санитарно-гигиенических средств. Запуск первой продукции запланирован на 2025 год, а это открывает новые перспективы для рынка, а также рабочие места для местных жителей.

«В крае работают более 10 предприятий, где выпускают лекарства, радиофармпрепараты, перевязочные материалы, материалы для хирургии. К ним в скором времени добавятся два импортозамещающих производства в станицы Смоленской Северского района»

– губернатор региона Вениамин Кондратьев

Особое внимание к медицинской сфере в Краснодарском крае обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, наличие готовой инфраструктуры — здесь уже работают несколько компаний, которые занимаются производством медицинских товаров и оборудования.

Во-вторых, государственная поддержка предпринимателей в этой области делает инвестиции более привлекательными. На фоне глобальных тенденций, связанных с развитием здравоохранения, создание новых заводов отвечает на потребности как рынка, так и населения.

Кроме того, с каждым годом возрастает спрос на медицинскую продукцию. Очередные недостатки в поставках в условиях пандемии и экономических кризисов подтвердили необходимость локализации производства. Новые заводы в Краснодарском крае смогут уменьшить зависимость от зарубежных поставок и создать устойчивую экосистему для медицинской отрасли.