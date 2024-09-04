Вестник Кавказа

Ставрополье нарастит турпоток за счет событийного и медицинского туризма

Отдых на Бали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополя намерены нарастить турпоток в 2025 году. Планируется, что это произойдет за счет развития событийного и медицинского туризма, а также создания комбинированных туристических маршрутов.

Ставрополь – регион, обладающий уникальным природным и культурным наследием, активно развивается для увеличения туристического потока. По прогнозам властей, к 2025 году планируется привлечь путешественников за счет внедрения новых событийных и медицинских туров.

"С начала 2024 года туристический поток в Ставрополь увеличился на 22%. Мы прогнозируем, что в 2025 году турпоток увеличится в среднем еще на 10%. Это связано как с развитием событийного туризма, так и с ростом интереса жителей соседних регионов к медицинским услугам в краевой столице"

– глава города Иван Ульянченко

Событийный туризм становится одним из ключевых факторов, способствующих увеличению потока туристов. В 2025 году власти Ставрополя планируют организовать множество фестивалей и культурных событий, которые привлекут внимание публики. Это могут быть как масштабные праздники, так и уникальные местные события, посвященные традициям и культуре региона. Например, планируется проводить фестивали, связанные с местной кухней, народной музыкой и ремеслами.

Одной из ярких инициатив властей является разработка комбинированных туристических маршрутов. Эти маршруты должны объединить различные виды отдыха и лечения, предоставляемые местными медицинскими учреждениями и спа-комплексами.

Таким образом, совместные усилия туроператоров и медицинских учреждений позволят создать комплексный продукт, который ответит на потребности различных категорий туристов. 

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