Вестник Кавказа

Россияне полюбили туризм по выходным

Россияне полюбили туризм по выходным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спрос россиян на турпоездки в выходные в мае-августе вырос за год на 10%. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Островок».

С каждым годом все больше россиян выбирают проводить выходные, отправляясь в поездки по соседним городам. Исследования показывают, что интерес к коротким путешествиям в период с мая по август 2024 года увеличился на 10% по сравнению с тем же временем в 2023 году. Особенно заметный рост наблюдается в Московской области.

Согласно данным исследования, спрос на поездки с учетом выходных в этом регионе возрос на целых 27%. Это указывает на растущий интерес к области, которая предлагает разнообразные варианты для активного и культурного отдыха. Города, полные истории и культуры, такие как Коломна и Звенигород, становятся особенно привлекательными для туристов. Бронирование жилья в этих локациях увеличилось на 50% и 36% соответственно.

Тем не менее, не только исторические места притягивают путешественников в Московскую область. Направления для отдыха на свежем воздухе также обретают популярность. В частности, окруженная живописными пейзажами и зелеными парками Истра привлекла в этом году на 15% туристов больше чем в прошлом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1055 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лето задержится в Москве – Вильфанд

Лето задержится в Москве – Вильфанд

Александр Орлов: мы поздравляем граждан Азербайджана с успешными выборами Милли Меджлиса

Александр Орлов: мы поздравляем граждан Азербайджана с успешными выборами Милли Меджлиса

Осень начнется жарой в Краснодарском крае

Осень начнется жарой в Краснодарском крае

Шесть человек отравились при посещении бассейна в Подмосковье

Шесть человек отравились при посещении бассейна в Подмосковье

Более 670 тыс россиян заинтересовались в санаториях Кубани

Более 670 тыс россиян заинтересовались в санаториях Кубани

Кубань заняла первое место по привлекательности среди девелоперов

Кубань заняла первое место по привлекательности среди девелоперов

В Люберцах горит завод сельскохозяйственного машиностроения

В Люберцах горит завод сельскохозяйственного машиностроения

Турецкие яйца продолжают поступать в Россию

Турецкие яйца продолжают поступать в Россию

Спасатели нашли потерявшихся детей-туристов в Северной Осетии

Спасатели нашли потерявшихся детей-туристов в Северной Осетии

Дети-туристы потерялись в горах Северной Осетии

Дети-туристы потерялись в горах Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы