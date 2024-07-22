Россияне полюбили туризм по выходным

Спрос россиян на турпоездки в выходные в мае-августе вырос за год на 10%. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Островок».

С каждым годом все больше россиян выбирают проводить выходные, отправляясь в поездки по соседним городам. Исследования показывают, что интерес к коротким путешествиям в период с мая по август 2024 года увеличился на 10% по сравнению с тем же временем в 2023 году. Особенно заметный рост наблюдается в Московской области.

Согласно данным исследования, спрос на поездки с учетом выходных в этом регионе возрос на целых 27%. Это указывает на растущий интерес к области, которая предлагает разнообразные варианты для активного и культурного отдыха. Города, полные истории и культуры, такие как Коломна и Звенигород, становятся особенно привлекательными для туристов. Бронирование жилья в этих локациях увеличилось на 50% и 36% соответственно.

Тем не менее, не только исторические места притягивают путешественников в Московскую область. Направления для отдыха на свежем воздухе также обретают популярность. В частности, окруженная живописными пейзажами и зелеными парками Истра привлекла в этом году на 15% туристов больше чем в прошлом.