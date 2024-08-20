Ингушетия развивает автомобильный туризм

В Ингушетии в рамках развития автомобильного туризма будут особое внимание уделять обустройству придорожных зон. Также в горном и предгорном районах создаются кемпинговые зоны, прокладываются современные дороги к башенным комплексам

Автомобильный туризм становится все более популярным, и многие регионы России стремятся привлечь туристов, создавая комфортные и современные условия для путешествий. Одним из таких регионов является Ингушетия. Власти Ингушетии понимают важность автомобильного туризма для экономического роста.

В рамках этой программы акцент делается на обустройство придорожных зон и создание кемпинговых территорий, а также на прокладку современных дорог к популярным туристическим объектам, таким как башенные комплексы.

«Нами начата работа по развитию и популяризации автотуризма в соответствии с Концепцией развития автомобильного туризма в России на период до 2035 года. Сюда входит привлечение частных инвестиций, то есть это кемпинговые зоны, построенные на территории Джейрахского и Сунженского районов благотворительным фондом „Сафмар“ Микаила Гуцериева, что также является драйвером развития автотуризма. Также мы планируем с 2025 года при исполнении нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ отдавать предпочтение именно созданию придорожных зон»

– и.о. председателя комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев

Власти планируют оборудовать придорожные зоны такими удобствами, как автостоянки, туалеты и удобные места для пикника. Также важным аспектом является наличие информационных стендов с картами и описанием местных достопримечательностей, что поможет туристам легко ориентироваться в незнакомом районе. Современные беседки, места для барбекю и игровые площадки для детей создадут настоящую атмосферу удобства и уюта.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения предполагается установка современных систем освещения, камер видеонаблюдения и указателей. Это значительно улучшит впечатление от путешествия и сделает его более комфортным.