Названы 10 самых популярных направлений для автотуризма

Отечественный сервис бронирования "Твил.ру" назвал наиболее популярные города у автотуристов. Большую часть рейтинга занимают города Кубани и Крыма.

Автотуризм начинает становится все более и более популярным среди россиян: несколько городов Кубани заняли лидирующие позиции в рейтинге 10 самых популярных направлений для путешествий на машине, согласно данным сервиса бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

Сочи встал на вершину рейтинга. За ним оказалось 13% бронирований у туристов на автомобиле. Следом идет Анапа с 9% бронирований и Геленджик – 4%. Еще один город Краснодарского края, попавший в топ-10, это Ейск.

Средняя цена одной ночи в сочинском отеле обойдется путешественнику в 4,6 тыс рублей. В Анапе немного дешевле – 4,3 тыс рублей. Дешевле всего получится снять номер в Ейске (3,6 тыс рублей), а дороже всего – в Геленджике (5,5 тыс рублей).

В список от "Твил.ру" попали также города Крыма – Феодосия, Ялта Алушта и Судак. Они заняли пятое, шестое, седьмое и девятое место соответственно.

Среди южных городов в списке также оказалась северная столица России – Санкт-Петербург. Она заняла четвертую позицию в рейтинге. На восьмое место встала Москва, где остановка на одну ночь обойдется дороже всего – 5,7 тыс рублей.

Напомним, что путешествия на машине – одно из наиболее динамично развивающихся направлений туризма сегодня. Правительство РФ считает, что число автотуристов вырастет вдвое к 2030 году. Уже в 47 субъектах России запущено около полусотни маршрутов. Они размещены на портале Путешествуем.РФ.