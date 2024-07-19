Вестник Кавказа

Бизнес получит поддержку в развитии автотуризма

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня запустили 50 автомобильных туристических маршрутов, для которых необходима соответствующая инфраструктура. Ее будет обеспечивать малый и средний бизнес России, которому будет оказана поддержка по различным вопросам.

В разработку отправлена программа поддержки предпринимателей малого и среднего звена, желающих открыть свой бизнес на одном из участков туристического маршрута для автомобилистов. Ее реализация запланирована на сентябрь, рассказали в Корпорации МСП.

"Поддержка МСП будет оказываться для строительства многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, точек питания и других объектов инфраструктуры, необходимость которых определят регионы. Для их открытия корпорация и регионы полностью структурируют проект для привлечения банковского финансирования и помогут подобрать и оформить площадки для реализации проектов"

- Корпорация МСП

В организации добавили, что на сайте МСП.РФ предприниматели смогут узнать о том, какая именно инфраструктура необходима тому или иному региону, какие земельные участки сейчас доступны для реализации проекта и каким образом будет оказана поддержка.

Чуть ранее председатель правительства Дмитрий Чернышенко посчитал, что к 2030 году популярность автотуризма вырастет в два раза. На портале Путешествуем.РФ уже запущено 50 маршрутов для путешественников на машине. На их протяженности планируется открытие кафе, гостиниц, стоянок и другой инфраструктуры для туристов.

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