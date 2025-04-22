Грузия готова помочь в разрешении разногласий Армении и Азербайджана

Помочь в урегулировании разногласий между Азербайджаном и Арменией может Грузия, такое заявление сделал первый заместитель председателя парламента Гия Вольский.
Соответствующий комментарий политик дал по поводу официального визита грузинского президента Михаила Кавелашвили в Армению.
Вольский пояснил, что правительство Грузии уделяет особое значение развитию отношений страны со стратегическими партнерами. Он также обратил внимание на то, насколько символичен визит Кавелашвили: президент сначала отправился в Азербайджан, потом в Армению.
"Делегации обсуждают ряд вопросов, и в этом контексте особенно важно подчеркнуть, что Грузия, как нейтральный игрок, обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе, и готова помочь в разрешении разногласий между Арменией и Азербайджаном"
– Вольский