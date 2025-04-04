Вестник Кавказа

Президент Грузии посетит Армению сегодня

Президент Грузии посетит Армению сегодня
© Фото: официальные соцсети Михаила Кавелашвили
Сегодня Ереван примет президента Грузии Кавелашвили. Планируются встречи с первыми лицами Армении. Ранее он побывал в Азербайджане.

Визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Ереван состоится сегодня, рассказала пресс-служба администрации грузинского лидера.

В ходе визита планируются встречи с президентом Армении Ваагном Хачатряном сначала в личном, а после в расширенном формате. После этого стороны сделают публичные заявления для СМИ.

Михаил Кавелашвили также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Стоит отметить, что в состав грузинской делегации войдут глава администрации президента Кетеван Квиникадзе, замглавы МИД Лаша Дарсалия, первый заместитель спикера парламента Георгий Вольский и другие.

Напомним, что 15-16 апреля Михаил Кавелашвили совершил визит в Баку. Это была его первая официальная поездка в иностранное государство после инаугурации в декабре 2024 года.

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