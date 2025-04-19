Власти США проинформированы о перемирии в зоне проведения специальной военной операции, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Россия сообщила США по имеющимся каналам связи информацию о предстоящем перемирия в дни 80-летия Победы, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это – проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования"

- Дмитрий Песков

Новое перемирие, объявленное главой государства – еще один шаг, демонстрирующий реальные шаги к мирному урегулированию конфликта. Что касается обмена информацией, между Россией и США он идет постоянно, добавил Песков.

Напомним, новое перемирие, объявленное президентом России на линии соприкосновения, будет действовать с 00:00 часов 7 мая до 00:00 часов 11 мая. Москва также выражает надежду на то, что Киев последует этому примеру, говорится в сообщении на официальном портале Кремля.