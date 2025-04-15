Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования годовщины Победы. В Кремле выразили надежду, что Киев последует этому примеру.

Российский лидер Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, информация размещена на официальном портале Кремля.

В заявлении сказано, что перемирие будет действовать с 00:00 часов 7 мая до 00:00 часов 11 мая. Там же говорится, что Москва выражает надежду на то, что Киев последует этому примеру.

При этом пресс-служба подчеркивает, что в случае нарушения перемирия украинской стороны российские Вооруженные силы оставляют за собой право на адекватный и эффектный ответ.

В сообщении также указано, что Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение причин конфликта.