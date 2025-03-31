Россия объявила о перемирии на время Пасхи

Россия останавливает боевые действия на всех фронтах на время светлого праздника Пасхи – об этом распорядился российский лидер Владимир Путин.

Пресс-служба Кремля только что распространила информацию о решении президента России Владимира Путина остановить боевые действия в рамках специальной военной операции с 18 часов субботы до 23:59 воскресенья, то есть на время Пасхи.

Об этом он рассказал в разговоре с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, доложившим сегодня президенту о положении дел на фронтах СВО.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия"

– Владимир Путин

Также президент подчеркнул, что Россия ожидает от Украины аналогичного прекращения огня, и приказал российским военным оставаться в полной боевой готовности к пресечению потенциальных нарушений Киевом пасхального перемирия.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намеревался добиться перемирия между Россией и Украиной именно к Пасхе, поскольку в этом году важнейших христианский праздник совпадает по датам у православных и католиков - 20 апреля. Таким образом, Москва вновь подтверждает свою готовность идти на компромиссы и выполнять взятые на себя обязательства в рамках украинского урегулирования.

В связи с этим Владимир Путин отметил сегодня, что Москва приветствует желание Вашингтона, Пекина и других международных игроков обеспечить справедливый исход украинского урегулирования.

Также российский лидер поздравил военных и всех верующих с Пасхой.

"Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его"

– Владимир Путин