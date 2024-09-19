Благодатный огонь сошел накануне Пасхи

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Процесс происходит каждый год накануне Пасхи. Ожидание огня длилось 6 минут.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, его ожидание длилось порядка 6 минут.
В Россию Благодатный огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного. Она уже направляется в аэропорт "Бен-Гурион", сообщает РИА Новости.
Чудо схождения огня происходит каждый год накануне православного праздника Пасха. В этом году христиане отметят Воскресение Христово 20 апреля.
Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.