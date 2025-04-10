Великая суббота 2025: канун Пасхи, рай и Благодатный огонь

В последний день перед Пасхой, Великую субботу, верующие продолжают держать пост, одновременно готовясь к самому большому и радостному торжеству в христианстве: Воскресению Христову. Что произошло в Великую субботу, как провести последний день поста и в чем его важность?

Когда Великая суббота в 2025 году?

Великая суббота Страстной седмицы, которая завершает самый длинный пост у православных, в этом году будет 19 апреля. Великая суббота, которую также называют Страстной, и у православных, и у католиков, а также в других христианских деноминациях, в 2025 году выпадает на один день, как и сама Пасха, что случается не каждый год из-за разных календарей, используемых для расчtта даты праздника.

Что произошло в Великую субботу?

О событиях Великой субботы пишет только Матфей, ученик Иисуса Христа и автор первого Евангелия. Согласно его свидетельству, в день после казни Христа, то есть на второй день смерти, фарисеи-религиозники и первосвященники отправились к распявшему Иисуса Пилату. Они просили его поставить у гроба стражу, дабы ученики Христа не украли его тело и тем самым не прославили его еще больше между людьми, уверовавшими в его скорое воскресение.

Сошествие Христа в ад

Несмотря на то, что Великая суббота перед Пасхой мало насыщена событиями, со временем именно она дала новой религии, христианству, одну из концепций, отделившую ее от более раннего иудаизма. Речь о концепции рая и ада. Дело в том, что в иудаизме было понятие ”шеол” - места, куда отправляются все, кто умер, без разделения на праведников и грешников и возможности воскрешения. Примерно во II-III веке в раннехристианских религиозных (апокрифических) текстах Великая суббота начинает интерпретироваться как время, когда Иисус сошёл в ад, откуда вывел в рай ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву, что стало последним действием его искупительной жертвы за грехи человечества. Догмат (неизменяемая истина) о Сошествии Христа в ад была принята всеми христианскими церквями, а само христианство получило концепцию рая и ада.

Почему Великая суббота - день тишины?

Великую субботу перед Пасхой называют днём тишины по двум причинам:

верующие всё еще скорбят по умершему Христу, избегая шума и веселья суббота, как последний день недели, день покоя, посвящённый Богу по ветхозаветной заповеди. Именно поэтому Дева Мария и Мария Магдалина отправились к Гробу Господню с благовониями для тела Христа не в субботу, а в воскресенье, которое в иудаизме - первый день недели.

Что нужно делать в Великую субботу?

Наступление Великой субботы означает приближение самого большого в христианстве праздника - Пасхи. Этот день очень загруженный в храмах и церквях: с утра проводится исповедь и литургия, днем обряд освящения куличей, а вечером служба, которая называется Полунощница.

© Фото: שי קנדלר/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В Великую субботу верующие стараются попасть в храм, чтобы принять участие в службе и помолиться, а также освятить пасхальное угощение. К Страстной субботе завершаются все домашние хлопоты и дела, при этом пост пока продолжается: есть можно только те продукты, в которых нет мяса, молока и рыбы. Церковь этот день рекомендует провести без суеты и стресса, в размышлениях о великом чуде, которое сотворил для человечества Иисус Христос.

Работать, убирать и даже ходить на кладбище в Великую субботу церковь не запрещает, вместе с тем напоминая верующим о необходимости обращаться к Богу и готовиться к празднику Пасхи.

Что такое Пасхальная Полунощница?

В субботу перед Пасхой в церквях проходит служба, которая называется Полунощница. Это особое богослужение, которое совершается в ночь на пасхальное воскресенье. Начинается Полунощница в 23:00, а завершается в полночь, тем самым знаменуя начало Пасхи. Незадолго до полуночи прихожане вместе со служителями совершают крестный ход: трижды обходят храм и при этом поют ”Христос воскресе из мертвых…” После третьего круга двери храма отворяются, что символизируют наступление Пасхи.

Что нельзя делать в Великую субботу?

Великая суббота Страстной седмицы не время для выяснения отношений, ссор, пересудов, злословия и уныния. Также в этот день не стоит отказывать в помощи, а если нет возможности её оказать, можно помолиться о том, кто в ней нуждается. Венчаться и креститься в этот день тоже не получится: венчаться по причине продолжения Великого поста, а креститься - из-за загруженности церквей и храмов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда освещают яйца и куличи на Пасху?

Великая суббота - время, когда можно осветить яйца и куличи на Пасху. Обычно в храмах и церквях освещение происходит с 12:00 до 17:00, однако лучше заранее уточнить, когда именно это можно сделать в местном приходе.

Когда сходит Благодатный огонь в 2025 году?

Церемония схождения Благодатного огня ежегодно происходит в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня - важнейшей святыне христианства. В 2025 году, как и всегда, церемония состоится в Великую субботу - 19 апреля. Многие верующие считают схождение Благодатного огня - началом Пасхи, а сам огонь доставляют спецрейсами во все православные церкви мира, в том числе и в Россию.