Страстная пятница 2025: что это за день, что можно и нельзя делать?

18 апреля - день, который в церковном обиходе называют Великой пятницей, а в народной традиции - Страстной пятницей. Предпоследний день перед Пасхой - сложный, но вместе с тем его важность невозможно переоценить. Рассказываем, что случилось в Страстную пятницу, что можно и нельзя делать в этот день и в чем его суть.

Что за день Страстная пятница?

Пятница, которая предшествует Пасхе, называется Страстной или Великой. В храмах день нередко называют Великий пяток. В Страстную пятницу верующие вспоминают казнь и погребение Иисуса Христа, а в церкви проходят особые богослужения с использованием плащаницы - полотна, на котором изображён умерший Христос. У католиков Страстная пятница не менее важный день, чем у православных, входящий в период Пасхального триденствия. В 2025 году во всех деноминациях христианства Страстная пятница 18 апреля.

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Что случилось в Страстную пятницу

В Страстную пятницу перед Пасхой свершилось пророчество, неоднократно описанное в Ветхом Завете: Сын Божий в обличии человека был казнен. События Страстной пятницы, которые иногда называют Страсти Христовы, что не совсем верно, поскольку Страсти Христовы охватывают события, начиная с Входа Господня в Иерусалим и до Воскресения, разворачивались следующими образом:

Суд Пилата

После ареста накануне в Великий Четверг, с утра в пятницу Понтий Пилат, префект (руководитель) Идеи устраивает суд над Иисусом, которого в народе за его деяния называли Царь Иудейский. В то время была традиция отпускать одного из преступников на Песах, и поскольку арестован Иисус был накануне праздника, Пилат, как пишут евангелисты, был не против его отпустить, но народ, подговорённый первосвященниками, выбрал мятежника Варавву.

Издевательства над Христом

Затем начинаются издевательства над Иисусом Христом: его бьют, в него плюют, надевают на голову терновый венец и ведут к месту распятия - на гору Голгофа. Сегодня Голгофа - одно из главных мест паломничества всех христиан мира, находящееся в Иерусалиме. Сам ли нёс Христос крест к месту распятия - неизвестно: трое из четверых евангелистов, Матфей, Марк и Лука, пишут, что крест нес Киринеянин Симон, а Иоанн указывает на то, что никто Иисусу в этом не помогал. За Иисусом следовал народ, в том числе его ученики, Дева Мария и Мария Магдалина.

Распятие и смерть

Иисуса Христа распяли на кресте, к которому была прибита табличка с надписью ”Сей есть Царь Иудейский”. Вместе со Спасителем в тот же день распяли двух преступников. Когда Иисус еще был жив, к его губам подносили губку с уксусом, чтобы продлить мучения. Около шести часов вечера на Голгофу опустилась тьма, которая продолжалась около трёх часов. К девяти часам Иисус, обратившись к Богу, испустил дух. Матфей пишет, что в это время произошло землетрясение, мёртвые воскресли и явились многим в Иерусалиме, после чего люди еще больше уверовали в то, что Иисус был Сыном Божьим.

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Погребение Христа

После смерти Христа к Пилату обратился Иосиф, один из последователей Иисуса. Он попросил прокуратора отдать ему тело для погребения. Обернув тело Спасителя плащаницей, погребальной тканью, он положил его в новый гроб, недалеко от места распятия. Сегодня на этом месте в Иерусалиме стоит Храм Гроба Господня - важнейшая святыня христианства.

В чем суть Страстной пятницы

Суть Страстной пятницы, которая так называется, потому что слово ”страсть” в праславянском языке значит ”страдания”, осознать великий подвиг, совершённый Иисусом Христом, отдавшим свою жизнь, чтобы искупить грехи человечества.

Страстная пятница и плащаница

В Великую пятницу в храмах и церквях проходят богослужения, в которых используется плащаница - полотно большого размера с изображением мёртвого Иисуса Христа. Одна из служб этого дня называется ”Вынос плащаницы”. Начинается она примерно в 14:00-15:00. Плащаница, которая весь год, кроме Страстной пятницы и Великой субботы, хранится в алтаре, размещается в центре храма до вечера, чтобы верующие могли перед ней помолиться. Вечером проходит вторая служба с плащаницей: Чин погребения. Она символизирует отпевание и похороны Иисуса Христа. Затем плащаницу возвращают в центр храма, откуда она будет унесена обратно в алтарь в полночь субботы.

Что делают в Страстную пятницу?

В церковной традиции Страстная пятница - день скорби, вместе с тем предвещающий скорое радостное событие: Воскресение Христа. Этот день принято проводить максимально спокойно, без суеты и увеселительных мероприятий. Обычно в Великую пятницу люди стараются попасть на службу в храм, чтобы помолиться о родных и близких, а также об отпущении грехов и прощении. Традиционно в Страстную пятницу помогают неимущим и нуждающимся. Что касается рациона, то есть в пятницу Страстной недели можно то же самое, что и в другие дни поста: отказ от пищи предусмотрен только для монахов.

Что можно делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу можно печь куличи и красить яйца и совершать любые другие бытовые действия. Запрета на работу и труд тоже нет: в этот день можно работать и даже ходить на кладбище, чтобы, в частности, привести могилы в порядок. Уборка в доме и во дворе тоже не запрещена. Однако священнослужители обращают внимание на то, что прежде любой деятельности у человека верующего должна быть молитва и посещение богослужения.

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Что касается шумных празднований и застолий в Страстную пятницу, то их лучше перенести на время после Пасхи, чтобы можно было полноценно отметить день рождения, например.

Что нельзя в Страстную пятницу?

В Великую пятницу нельзя есть мясные и молочные продукты, а также рыбу. Пить алкоголь в этот день тоже запрещено, потому что продолжается пост. Помимо исполнения пищевых запретов, в Страстную пятницу следует воздержаться от ссор и конфликтов, зависти и ревности, злословия и пересудов - всего того, что противоречит образу по-настоящему верующего человека.

Что касается церковных таинств, в Страстную пятницу не получится венчаться из-за поста, и причаститься, поскольку литургия в этот день не совершается.