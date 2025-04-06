Чистый четверг 2025: что за праздник, почему он так называется и как его провести?

В 2025 году Чистый четверг выпадает на 17 апреля. День, предшествующий Страстной пятнице, занимает особое место в календаре предпасхальных событий, и при этом он связан со множеством народных обрядов и обычаев. Что делают в Чистый четверг, откуда пошли традиции этого дня и в чем его суть - рассказываем в этом материале.

Что за праздник Чистый четверг?

Чистый четверг - это четверг, который бывает только раз в году: на Страстной седмице. Соответственно, его дата напрямую зависит от даты праздника Пасхи. В 2025 году Пасха 20 апреля, а Чистый четверг на три дня раньше: 17 апреля. В церковной традиции Чистый четверг называется Великим, как и все остальные дни Страстной недели, при этом праздником в традиционном смысле слова в православии этот день не является. Правильнее сказать, что Великий четверг (или четверок) - время, когда верующие вспоминают события, произошедшие с Иисусом накануне ареста и распятия, а также их значение.

Что произошло в Чистый четверг?

В Великий четверг, который также называют Страстным, произошло несколько знаковых для христианства событий

© Фото: Василий Поленов

Тайная вечеря

Иисус Христос в последний раз был со своими учениками, двенадцатью апостолами. Во время Тайной вечери Иисус провел обряд омовения ног своим последователям в знак смирения и своего служения людям.

Заповедь Христа

В Великий четверг была дана Заповедь Христа о любви. Во время последнего ужина с учениками Иисус Христос даровал им новую заповедь, которая станет основой будущей религии - христианства. В Евангелие от Иоанна она звучит следующим образом: ”Да любите друг друга так, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга”.

Таинство причастия

В Великий четверг состоялось первое Таинство причастия: Христос, благословив хлеб и вино, разделил их со своими учениками, чтобы они могли стать единым целым с Сыном Божьим и самим Богом. Сегодня таинство причастия или Евхаристия - один из главных обрядов во всех христианских церквях.

Молитва в Гефсиманском саду

В Гефсиманском саду, который сегодня одно из мест паломничества в Иерусалиме, Иисус Христос совершает Моление о Чаше, прося Господа о том, чтобы его миновала чаша страданий, а затем принимает уготованное ему Богом.

© Фото: Эль Греко

Поцелуй Иуды

После молитвы в Гефсиманском саду Иисус Христос был арестован по доносу Иуды. Чтобы обозначить, кто именно Иисус, Иуда его поцеловал. Сегодня фразеологизм ”поцелуй Иуды” означает предательство и лицемерие.

Суть Чистого четверга

Суть праздника Чистый четверг в том, чтобы осознать силу любви, с которой Иисус Христос принял свою судьбу по Воле Божьей и ради очищения человечества от греха. Даровав людям Таинство причастия, Спаситель через себя и свой поступок приблизил верующих к Господу, который любит всех, без исключения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чистый четверг в России

В России обычаи и традиции Чистого четверга во многом пришли из дохристианской Руси, частично из обрядов встречи весны, к которой заранее тщательно готовились, в том числе приводили дом в порядок. Скорее всего, именно отсюда и пошло народное название Великого четверга - Чистый четверг. Позднее, с принятием христианства, Чистый четверг начали ассоциировать с омовением ног учеников Иисусом.

Обычаи и традиции Чистого четверга

Среди языческих обычаев и традиций историки и исследователи на основе имеющихся исторических документов и данных, собранных этнографами, выделяют следующие:

ритуал добывания огня естественным способом, трением, для обновления и защиты скота от болезней

приготовление четверговой соли. Соль в Чистый четверг имела особое значение и после принятия христианства. Ее освещали в церкви, а затем хранили весь год дома для защиты от злых духов и в качестве целебного средства как для людей, так и для скота

первая стрижка младенцев, волосы которых уже достаточно отросли к этому дню

обычай пересчитывать деньги, чтобы их было достаточно весь год

омовение на восходе с тем, чтобы избавиться от болезней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что сегодня делают в Чистый четверг?

Сегодня из старых обычаев на Чистый четверг осталась традиция убирать в доме перед Пасхой и приводить себя в порядок. Что касается пересчёта денег и приготовления особой соли, церковь к этим обрядам относится скептически, считая их пережитком языческих времен.

В рамках церковной традиции в Великий четверг, по возможности, нужно сходить в церковь, чтобы причаститься и помолиться, подготовив себя к последующим дням Страстной недели. Проводить Чистый четверг церковь рекомендует без увеселений и не нарушая пост, если верующий его держит.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг?

Церковные правила не запрещают в Чистый четверг ходить на кладбище, стричься и убирать в доме. Кроме того, в Великий четверг обычно хозяйки начинают заниматься приготовлением блюд к Пасхе: красить яйца и печь куличи. В целом, что и как делать в Чистый четверг, каждый верующий определяет для себя сам, при этом важно не забывать о значении праздника с точки зрения веры, не поддаваться искушениям и не забывать благодарить Бога за его милость.